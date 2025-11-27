即時中心／梁博超報導

總統賴清德昨（26）日明確點出中國以2027年為目標完成武統台灣準備，公布將自明年起分8年投入1.25兆國防軍購經費。對此，時代力量黨主席王婉諭強調，沒人希望戰爭發生，「但我們不該忽視這些訊號。」台灣不會、也不可能是戰爭的發起者，「但我們別無選擇，只能做最壞的打算。」她支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理；國會可以理性討論，「但不該無故杯葛。」

時代力量黨主席王婉諭昨晚在臉書發文指出，總統賴清德提到中國將以2027年為目標，完成「武統台灣」的「準備」，這應該是我國總統史上首次，公開指出一個具體的中共侵略時程。但包含徐巧芯在內的國民黨立委，立刻跳出來質疑「是要打仗了嗎？」

「不過，為什麼是 2027 年？這個時間點怎麼來的？」王婉諭指出，在2021年，時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）曾預測，共軍可能在2027年具備攻台能力，這也是後來各方討論最常引用的「戴維森窗口」。

另外，美國智庫蘭德公司（RAND）在2024年受美國國會委託提出的國防戰略報告明確指出，所有跡象顯示，解放軍將在2027年前做好侵台準備；上週，美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在國會聽證會上證實，習近平已指示解放軍在2027年做好攻台準備。

王婉諭更強調，2027這一年，對中共而言在政治意義上至關重要！首先是中共二十一大即將召開，若習近平能解決台灣問題，將成為他順利連任第四任期的最大籌碼；同時2027也是解放軍建軍百年，在這一年達成軍事里程碑，對中共具有極特殊的歷史意義。「當然，做好『準備』不代表會在這時間點入侵，但中共以此為目標進行軍事準備，意圖是非常明確的。」

「我們當然不希望戰爭發生，但我們不該忽視這些訊號。」王婉諭認為，有可能發動戰爭的人，始終是侵略者中國；台灣不會、也不可能是戰爭的發起者，「但我們別無選擇，只能做最壞的打算。」

對於賴清德提出的1.25兆特別預算，王婉諭表示自己的立場很清楚，就是支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理；國會可以理性討論，但不該無故杯葛。「同時，賴總統也有必要清楚地向國人說明，這些軍購的重要性為何，以及戰爭的威脅為何迫在眉睫，而政府又有什麼因應的計劃。」

「侵略者不會等待我們做好準備。」不論是發放民防手冊，還是提高國防預算，都不是為了主動引戰，而是向國際社會展現我們備戰的決心，以因應最糟糕的情況。或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅，「此刻，我們唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平。」

原文出處：快新聞／賴清德宣布8年1.25兆軍購！王婉諭支持強化國防：國會不該無故杯葛

