賴清德宣示重啟公地放領 內政部：土地還給真正耕作者

總統賴清德今天宣示重啟公地放領政策，要將土地還給真正耕作者。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（21日）宣示重啟公地放領政策，只要是在1976年9月24日前合法訂約、代代耕作、至今仍承租務農且符合國土保育條件的農民，都可依放領辦法規定向國家申請承購。內政部指出，目前已成立審議會積極推動，估計有近2000公頃土地將納入清查放領土地的範圍，要把土地還給真正耕作者。

賴清德今在內政部長劉世芳、財政部次長李慶華、彰化縣副縣長周傑、民主進步黨籍立法委員黃秀芳及陳素月等陪同下，到彰化溪州鄉關心公地放領政策執行情形，並宣示解決幾代人耕作百餘年，要付租金卻不能放領的問題，指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，積極展開重啟公地放領的工作。

賴清德透過臉書表示，依法國有平地耕地及養殖用地放領。只要是在1976年9月24日前合法訂約、代代耕作、至今仍承租務農、且符合國土保育條件的農民，都可以依放領辦法規定向國家申請承購。政府會持續保障農民權益、以行動穩定農業發展。

內政部透過新聞稿指出，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自民國37年起辦理早期、專案及補辦3階段公地放領，但九二一地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從97年起全面停辦公地放領，至今停辦放領17年。

內政部說明，政府陸續接到農民重啟公地放領的聲音，要將土地還給真正耕作的人，以表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

至於放領原則，內政部解釋，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。

放領範圍部分，內政部透露，經初步盤點，全國65年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2000公頃、4445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。

內政部強調，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣市政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作，以協助符合放領條件的農民申請承領及取得土地所有權。



