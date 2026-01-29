賴清德寒冬陪伴獨居長輩圍爐拜早年 將溫暖祝福送到長輩家

▲賴清德總統29日前往台中出席弘道老人福利基金會寒冬助老活動，陪伴獨居長輩圍爐並向長者拜早年，傳遞新年祝福與關懷。

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】賴清德總統今（29）日午間前往臺中出席弘道老人福利基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」活動，祝福長輩們新年快樂、身體健康，並呼籲大家在過年期間也能關心弱勢民眾，共同讓社會更溫暖。

▲賴清德總統與現場長輩一起製作紅龜粿及圍爐交流，氣氛熱絡溫馨。

總統抵達後，首先欣賞百歲爺爺的魔術表演，並與現場長輩一起貼春聯、製作紅龜粿及圍爐交流，氣氛熱絡溫馨。

▲賴清德總統與現場長輩一起圍爐交流，氣氛熱絡溫馨。

總統表示，過去一年雖然仍有部分產業及個別企業受到影響，但臺灣整體經濟表現穩健，期盼過年期間社會大眾也能發揮愛心，關心周遭弱勢團體與需要協助的民眾。

很高興如同往年一樣，與弘道基金會王乃弘董事長及團隊一起向長輩拜早年並陪伴圍爐，期盼新的一年長輩們都身體健康、平安順利，也祝賀大家「新年快樂、馬到成功」。

弘道老人福利基金會王乃宏董事長表示，感謝總統春節前夕陪伴獨居長輩吃圍爐餐，台灣正式邁入超高齡社會，總統以實際行動持續關懷長者關心高齡議題，希望透過政府和民間的力量，能集結社會大眾的愛心，讓長者能有安心的養老生活。

弘道老人福利基金會每年歲末都會發起「寒冬助老 刻不容緩」-獨居弱勢長輩照顧關懷計畫，集結社會大眾的愛心，透過除舊布新大掃除、陪購物辦年貨、送年菜圍爐餐以及走春迎新等等服務，趕走孤寒，溫暖獨老的身心。

對於行動不便或這住在偏遠區域的獨居弱勢長輩，也會提供客製化的到宅圍爐，或者將年貨百寶車開到長輩住家，讓長者不因身體或者距離，而失去年節互動的機會，而服務過程中也觀察到，寒冬助老服務對於獨居弱勢長者而言，不僅可以感受到社會溫暖與年節歡樂時光，更能讓他們有盼望的迎接下一個新年到來，歡迎民眾一起寒冬助老，溫暖弱勢長輩一整年。

愛心電話：04-22060698，或線上捐款：https://wns.page.link/4Yif