政治中心／林靜、胡景順 台北報導

台美關稅談判完成協議，鄭麗君副院長率領的談判團隊交出漂亮成績，府院近來也陸續展開第二輪"產業傾聽之旅"，將到各縣市面對面了解產業需求，另外總統賴清德也提到，台灣爭取關稅降到15%與日韓等競爭國拉平，是台灣企業最好機會，而經濟繁榮國防安全也得顧，否則也是"為人作嫁。

總統賴清德接見"工業協進會"，在台美關稅談判後，總統積極和產業界人士面對交流。

總統賴清德：「我們對產業的協助，不會因為關稅談判告一段落就停止，行政團隊會持續到各縣市，與各個產業密切溝通，了解第一線的需求。」

府院將再度展開產業傾聽座談，深入第一線了解需求，而總統出席經濟論壇，提到面對關稅局勢動盪，台灣已站穩腳步，成為全球不可或缺的經濟穩定力量。





賴清德將展開第二輪「傾聽之旅」 了解關稅後產業需求

賴清德將展開第二輪「傾聽之旅」 了解關稅後產業需求





總統賴清德：「臺灣是以經貿為導向的國家，面對這麼高的關稅，這一次恐怕臺灣難走出困局，但臺灣不僅僅走出這困局，而且爭取到更好的機會，政府面對對等關稅全程掌握。」

關稅談判，從府院到國安會不只全員投入，執政團隊更是充分掌握、全盤規劃。

總統賴清德：「鄭麗君副院長率領談判團隊，非常辛苦，對等關稅從最高的32%，20%的暫行關稅，那現在降到15%而且不疊加，跟日本韓國主要的競爭國家，我們站在同一個起跑點，拉平公平的條件，就是臺灣企業最大的機會。」

國際社會看好台灣，傳產業指日可待，去年國內經濟成長率高達7.37%、創15年最優，但總統強調經濟再好，國家安全是基礎。





賴清德將展開第二輪「傾聽之旅」 了解關稅後產業需求

賴清德將展開第二輪「傾聽之旅」 了解關稅後產業需求（圖／民視新聞）





總統賴清德：「你沒有國家安全，你經濟再繁榮也是為人作嫁而已，（中國）對台統戰滲透，哇更是進入到各個層面去，但是有道是國無外患國恆亡，國防特別預算，它的功能不單是國防，它有相當大的一部分，是在經濟發展，我們要把中國的威脅，當作是臺灣砥礪更安全，更進步更繁榮的力量。」

沒有安全保障，經濟再好也是枉然。府院啟動新一輪產業座談，要讓談判紅利，變成國家、企業發展動力。





原文出處：賴清德將展開第二輪「傾聽之旅」 了解關稅後產業需求

