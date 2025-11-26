賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 民眾黨：堅定捍台民主就不可架空台民主

台灣民眾黨黨主席黃國昌。（圖／資料照片，圖源：翻攝自黃國昌Facebook）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德今（26）日召開國安會議，並於會後主持記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。台灣民眾黨對此則回應，不可一面高喊捍衛台灣民主，一面架空台灣民主。民眾黨將以理性的態度立場，強力且務實的審議，為人民把關。

民眾黨在其Facebook上批判，明年度國防預算已攀升到9500億新高，這幾個月來，賴清德政府仍不斷釋放要再透過特別預算的方式，進一步擴大國防採購的片面訊息，然而，對於軍購內容跟金額，無論是國人或國會都無法得知一二。

民眾黨表示，如今，賴清德總統竟是透過投書美國媒體方式，宣布國家重大政策，要再用特別預算將國防預提高到400億美金，也就是新台幣1.25兆元的規模。

民眾黨強調，該黨絕對支持合理增加國防預算、增強台灣自主防衛的能力，但不可一面高喊捍衛台灣民主，一面架空台灣民主。民眾黨將以理性的態度立場，強力且務實的審議，為人民把關。

