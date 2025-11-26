賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 鄭麗文：千萬不要成國際的麻煩製造者

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德今（26）日召開國安會議，並於會後主持記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。中國國民黨黨主席鄭麗文對此回應，誠摯呼籲賴總統：千萬不要成為國際的麻煩製造者，不要將台海變成火藥庫，更不要讓台灣變成兵工廠、全面投資戰爭。

鄭麗文說，連同今年度中央總預算及既有的兩項特別預算，今年國防支出總額將高達9,495億元。依此估算，115年度中央總預算將須舉債2,992億元；既有的兩項特別預算又需舉債1,008億元；若再納入新的1.25兆軍事特別預算，整體舉債規模恐將突破5,000億元，這已經遠遠突破法定的舉債上限。

鄭麗文認為，大規模的舉債不僅有違財政紀律，更對其他類別的預算產生嚴重排擠作用，讓台灣的財政可持續性與世代正義蕩然無存，難道賴總統及國安團隊對此都沒有任何考量嗎？政府在高調宣示強化國防、構築「台灣之盾」的同時，既未公開項目細節、揭露成本效益評估，更沒有積極提出替代籌資途徑，只是將龐大赤字一次性推給下一代。

鄭麗文表示，更遺憾的是，堂堂中華民國元首，對於如此重大的國家政策，竟然在尚未向全民報告、尚未向國會報告、尚未進行具體可行性評估之前，就直接對外國媒體投書，民主制度所應具備的基本程序正義竟化為烏有，如此藐視國會、自貶身價、自毀國格的行為，令人難以接受。

鄭麗文也擔憂，難道台灣與美國已沒有正式的溝通管道了嗎？國家元首竟要以投書的方式，來宣布如此重大的決策，實在是史上頭一遭！賴總統的一系列舉措，顯然出現了嚴重的決策失誤，既損害國格、也喪失身為元首應有的格局。

鄭麗文說，最讓她憂心的是，賴總統在今天11點半召開的記者會中所做出的宣示，無疑是在玩火。今年大罷免後，賴總統陷入了內憂外患的嚴重政治領導危機中。本來國人大多殷切盼望民進黨在大罷免失敗後重新調整腳步，深切反省上任一年多以來的種種作為和錯誤路線，但遺憾的是，民進黨政府反而用更危險、更激進的手法，將國家安全和國人的幸福推到懸崖邊、讓國家面臨重大危機。

鄭麗文認為，重提兩國論、再次大步向台獨邁進，絕對不是2300萬人所樂見的，也絕不是區域和國際社會所樂見。

鄭麗文強調，國民黨身為台灣最大在野黨，她以黨主席的身分誠摯呼籲賴總統：千萬不要成為國際的麻煩製造者，不要將台海變成火藥庫，更不要讓台灣變成兵工廠、全面投資戰爭。也希望國際社會能夠理解台灣人民對和平的深切期盼，我們應該積極成為和平的締造者，遠離戰火、避免戰爭，而非國際上的麻煩製造者。「至盼賴總統三思、懸崖勒馬！」

