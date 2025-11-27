賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 馬英九：幾形同宣布台入「準戰爭狀態」

前總統馬英九（左）與中國國家主席習近平（右）。 （圖／資料照片，圖源：翻攝自今日海峽Facebook）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德昨（26）日召開國安會議，並於會後主持記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。對相關議題，前總統馬英九今（27）日在其Facebook上發文表示，看到賴總統這些舉措，他只覺得賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

「我感覺很悲哀。我曾任中華民國總統，在我任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了二十三項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利。而我們當時的國防預算，僅有賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。」

到底出了什麼事？馬英九認為是賴清德總統對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題。而他完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。

馬英九說，先前他曾批評，日本首相高市早苗的躁進言行，不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。「果然，美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布『日本沒有立場認定台灣地位』」，足證他先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德總統對局勢判斷有誤。

馬英九再次呼籲，賴清德總統一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

「賴總統，看看你不斷推崇的高市首相，接到川普總統的電話後，昨天對台灣議題說法和態度丕變，還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括我在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？」

馬英九亦鄭重呼籲，如果立法院沒有廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益。請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

