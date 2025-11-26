政治中心／林靜、曾宸洛 台北報導

總統賴清德召開記者會，宣布政府將推出歷史性400億美元、約1.25兆新台幣的國防特別預算，彰顯保衛國家、捍衛民主決心，只是這樣的預算，立法院在野黨會支持嗎？總統喊話在野，和解必須有實力做為後盾，「沒有實力後盾的和解，容易淪為投降」，希望朝野共同支持國家安全。

總統賴清德：「北京當局也以2027年，完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，及灰帶侵擾企圖以武逼統，以武逼降併吞台灣。」

廣告 廣告

總統賴清德舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布為因應國際嚴峻情勢，國安團隊規劃兩大行動方案，更推出史上最高、規模400億美元，約新台幣1.25兆的國防特別預算。

總統賴清德：「國防部已經完成強化防衛韌性，及不對稱戰力計畫，採購特別條例及預算的規劃，預計在未來八年，2026到2033年，投入1兆2500億元的經費，來建構包括打造台灣之盾。」

因應中國對台複合式威脅，我方嚴陣以待，賴總統重申"和平必須靠實力"，投資國防就是投資安全和和平。

賴清德將提400億美元國防特別預算 喊:民主非挑釁

賴清德將提400億美元國防特別預算 喊:民主非挑釁（圖／民視新聞）總統賴清德：「中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是放棄歷史證明，向侵略者妥協最後只會換得，無止境的戰禍和奴役。」

賴總統話說的重，不過卻有部分聲音質疑，此時編列高額國防預算，是受到美國施壓，而在野黨從明年度總預算到財劃法、甚至國防預算2030年達GDP5%都持反對意見，外界擔憂這比國防預算也會遭擋下，賴總統則親自向在野喊話。

總統賴清德：「如果我們要進行和解，也必須要有實力做後盾啊，沒有實力做後盾的和解，是沒有辦法保障國家利益，更何況沒有實力後盾的和解，也容易淪為投降委婉的最後結果，所以我希望在野黨，能夠不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持，壓力主要是來自中國併吞者，這就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，為了能夠讓住家更安全，才會花錢去買裝置監視器。」

賴清德將提400億美元國防特別預算 喊:民主非挑釁

賴清德將提400億美元國防特別預算 喊:民主非挑釁（圖／民視新聞）面對中國威脅，台灣提升國防實力，是當前不可或缺。

原文出處：賴清德將提400億美元國防特別預算 喊:民主非挑釁

更多民視新聞報導

鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了

賴清德明主持第6次健康台灣會議 將揭示長照3.0升級重點

傅崐萁告「踹桌害血壓升高」 張峻回嗆：災民的事絕不沉默

