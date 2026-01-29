賴清德將會晤美光總裁 收購力積電銅鑼廠後首度會談





賴清德將於今（29）日下午會晤記憶體大廠美光科技（Micron Technology）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。而日前美光曾宣布將斥百億元在台投資且收購力積電銅鑼廠，因此此行不僅為禮貌拜會，也是新政府就未來產業合作、供應鏈安全與技術升級進行高層對話，被視為台美科技聯盟加強連結的訊號。

今年1月美光宣布，將已18億美元（約新台幣563億元）收購力積電位於苗栗的銅鑼廠區，預計將於2026年第2季完成，將分階段導入DRAM產線與設備，美光表示，該廠將成為美光在台的核心生產基地之一，支撐下一階段AI記憶體需求。而力積電董事長黃崇仁也曾表示，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，也可以在通過美光認證後，被納入美光的DRAM先進封裝供應鏈、精進力積電利基型DRAM製程，市場看好力積電成為AI供應鏈的一環。

對此，財信傳媒董事長謝金河也曾說明，在新一輪地緣政治與半導體產業變化下，美國記憶體大廠美光的戰略角色正快速升溫，隨著 HBM 市場競爭白熱化及台美合作深化，美光在全球記憶體版圖中的定位正出現關鍵轉折。

謝金河認為，因地緣政治緊張局勢升溫，南韓政治人物李在明成為關鍵變數，而朝鮮半島未來可能出現新的變化，也為半導體供應鏈帶來更多不確定性，所以台灣與美光的合作也日益重要，台灣不僅可協助美光迎頭趕上海力士與三星，也能藉此帶動南亞科、華邦等本土記憶體廠商進行技術升級，為台美合作開啟另一個新起點。

謝金河指出，台灣去年對南韓的貿易逆差達370億美元，HBM為最大宗。若台灣加大對美光的採購，不僅有助於平衡台美之間龐大的貿易順差，也有助於縮小台韓逆差，台灣與美光的結合是好的連結。

