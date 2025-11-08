賴清德將組「觀光國家隊」 王鴻薇開酸：都進加護了才想起國旅

賴清德總統7日出席ITF台北國際旅展開幕式，喊話國旅要加油，並表示將組「觀光國家隊」，邁向2030年「觀光兆元產業」的目標。此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，國旅進加護，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。

國民黨立委王鴻薇。（中天新聞）

王鴻薇在臉書發文提到，台灣最美的風景是人，這是台灣長期靠國人的熱情、友善努力經營起觀光品牌，加上獨特的人文風情與自然風景，長年吸引著國內外各地的民眾旅遊。然而，因為疫情的衝擊，加上兩岸關係不佳、缺工、物價高等各種問題，造成國旅產業面臨發展困境。

廣告 廣告

王鴻薇指出，她過去也不斷向交通部長質詢時，詢問怎麼提升國旅、吸引更多國人願意在國內旅遊。

王鴻薇說，交通部長陳世凱在今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語，但是根據交通部觀光署統計，今年1-8月累計來台旅客只到545萬人次，出國達1261萬人次，觀光逆差達到716萬人次，到9月觀光逆差更達805萬人次。在113年統計國人出國旅遊消費總支出為9,358億元，國內旅遊總支出僅有新臺幣5,158億元。

她表示，造成的結果，旅館、交通等等產業都受到波及。光今年1月至9月，就有32家旅宿解散，107年至今累計更高達300家，這不只是觀光產業的危機，更造成相關從業者家計受到影響。因此，質詢時她還不斷詢問交通部長和觀光署長，目前國旅還有沒有救？

王鴻薇強調，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來我們的國旅現狀。但國旅在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴清德總統和交通部長陳世凱應該務實了解問題，而不是只撒幣補助，這樣沒辦法建立國內良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。

立委王鴻薇發文諷刺賴清德總統。（取自王鴻薇臉書）

延伸閱讀

普發一萬尾數「6、7」登記入帳 10日起不限身分證號

帳戶現「異常4狀況」領嘸普發1萬元！財政部急籲民眾快確認

國中生也想領普發1萬！媽丟50元稱「沒繳稅不能領」釀衝突