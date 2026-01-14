賴清德將過境美國赴宏都拉斯？總統府回應了

▲外媒報導指出，總統賴清德將在本月27日赴宏都拉斯出席親台當選人總統就職典禮，對此總統府回應報導純屬臆測。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 有外媒報導指出，總統賴清德將在本月啟程前往前友邦宏都拉斯參加親台派總統當選人阿斯夫拉的就職典禮，對此中國正密切關注川普政府是否放行過境美國。對此總統府今（14）日回應，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

有外媒報導指出，總統賴清德將在本月27日赴宏都拉斯出席親台派總統當選人阿斯夫拉的就職典禮，而中國正密切關注川普政府是否放行過境美國。

對此傳聞總統府發言人郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

