賴清德專訪狂抹紅藍白 黃國昌：不道歉就告

總統賴清德日前在媒體專訪中火力全開，直接點名藍白陣營「稱讚普欽不是獨裁者、擁抱習近平」，卻反過來要彈劾台灣的民選總統。此番言論引發民眾黨強烈不滿，黨主席黃國昌怒斥這是惡意造謠，並下達最後通牒。

賴清德專訪指控藍白稱讚普欽擁抱習近平，引發政壇風暴。（圖／TVBS）

民眾黨主席黃國昌說：「台灣民眾黨何時讚賞普欽不是獨裁者？何時擁抱習近平？限你賴清德24小時內澄清道歉，否則台灣民眾黨明天會到法院對你正式提告求償。」

除了政治立場，賴清德也加碼指控在野黨刻意4度封殺國防特別條例，批評藍白現在是「一中同表」，未來恐以身為中國人為榮。對此，黃國昌嚴正反駁，強調自己是中華民國國民，並說明擋下預算的原因。

民眾黨主席黃國昌說：「我黃國昌是台灣人，是中華民國的國民，賴清德你是憑什麼講這樣的話？兩張A4紙，要1兆2500億，立法院如果在這樣的情況下放行，那就對不起台灣人民。」

針對國防議題，國民黨主席鄭麗文也反擊，認為民進黨才是對國軍缺乏誠意的一方。 國民黨主席鄭麗文說：「當我們要提高職業軍人待遇的時候，民進黨卻頑強的抵抗到底，你沒有展現任何跟國軍站在一起的誠意跟決心。」

賴清德在專訪中更將矛頭對準鄭麗文，質疑若在野黨無理阻擋國防預算與國安法制，「要社會如何相信，鄭麗文跟習近平見面，沒有前提條件？」面對總統質疑，鄭麗文回嗆賴清德正在把台灣帶上一條絕路。

遭疑見習近平有前提，鄭麗文嗆賴清德把台灣帶上絕路。（圖／TVBS）

國民黨主席鄭麗文說：「（賴總統）狠了心鐵了心，就是要把這條路走到底，這是條絕路，不斷地在往絕路裡頭鑽，我也覺得連累了我們2300萬人。我見了習主席之後，我覺得有非常重大的戰略意義跟訊息，我認為應該是先去北京訪問之後，再到美國去。

