賴清德專訪談國防 選雲豹基地喊話：投資國防就是投資和平

總統賴清德日前接受媒體專訪，地點特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，別具意義。他在訪談中表示，唯有國家持續投入資源，提供國軍完善且優質的裝備與戰力，官兵才能站在第一線，守護台灣人民的生命與財產安全，「投資國防，就是投資和平」。

總統賴清德在接受媒體專訪時指出，選擇在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受專訪，別具意義。該廠不僅為國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」誕生地，搭載40公厘榴彈機槍、30公厘機砲的各型裝步戰鬥車與指揮車，皆在此完成製造與整合，被形容為「雲豹與他們的產地」。

賴清德表示，國防預算不單純只是一組數字，其背後有非常真實的國防武器裝備的意義存在。他強調，自己身為三軍統帥，責任就是保護國家，與國軍站在一起，國軍所需要的裝備武器，一定提供，若無法提供量夠質精的武器供國軍使用，會對國軍感到抱歉，也無從要求國軍要站在第一線保護國家。

面對中國持續加大軍事與非軍事壓力，賴清德直言，中國對台威脅早已不只停留在軍事層面，還包含法律戰、認知戰、滲透統戰與經濟吸納等多重手段，台灣唯一的選擇，就是不斷提高防衛門檻，讓對方付出無法承受的代價。賴清德重申，「投資國防，就是投資和平」，唯有具備自我防衛的實力，台灣才能真正維持台海的和平穩定，也才能在國際社會中站得住腳。





