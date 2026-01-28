賴清德專訪談關稅！曝開會照片 籲在野勿採「焦土政策」

台北市 / 綜合報導

台灣對美關稅,塵埃落定，總統賴清德接受專訪，公開當時談判的過程和畫面，不過對於1.25兆軍購特別條例，被藍白持續阻擋，民眾黨還自提版本，賴清德表示，專業的讓國防部來，希望立法院不要越俎代庖。

總統賴清德說：「大家辛苦了，為你們鼓掌鼓掌。」對美關稅談判落幕，總統賴清德也重新回到，當初產業關懷之旅的第一站，這間位在台中的工具機製造廠，傾聽中小企業的心聲。

工廠創辦人吳傳福說：「現在降到15%，等於降了約一半，降了一半，客戶比較放心。」關稅談判歷時9個月6輪交鋒，就怕產業受到衝擊，每一步都小心再小心。團隊開會畫面也曝光，可以看到總統賴清德，緊皺眉頭聚精會神，一旁還有行政院長卓榮泰，以及談判團隊成員鄭麗君楊珍妮等人，細看桌上的芒果可有玄機。

總統賴清德說：「後來我有看到一張照是，有擺芒果，從夏天談到秋天，秋天談到冬天，如果國會再遲遲不通過，美國是很可能，15%又會提高到25％，政黨競爭難免，但是不要焦土政策。」喊話希望國會支持但恐怕不容易，1.25兆國防特別預算，昨(27)日遭到藍白聯手10度封殺，民眾黨也提出自己版本，大幅刪減金額從1.25兆變成僅剩4千億。

總統賴清德說：「因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦理，那立法院就是監督，不宜越俎代庖，本來台灣之盾是一個完整的，結果你只給四分之一的錢，那你會不會變成只有四分之一的功能。」如今除了軍購條例，總預算卡關等諸多問題加深朝野對立，賴清德打算怎麼解。

總統賴清德說：「我身為總統責任當然有責任，希望在野黨也能夠了解，他們對國家，人民，社會，也有責任的。」

