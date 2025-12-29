賴清德專訪談「沒有實力的和談都會淪為投降」言猶在耳 蔣萬安雙城論壇後共軍隨即軍演

總統賴清德接受資深主持人鄭弘儀專訪。（圖片來源／總統府提供）

總統賴清德日前接受資深主持人鄭弘儀專訪並於昨（28）日晚間播出，他在專訪中一再對在野黨示警，想跟中國進行和談，也必須要用實力為後盾，否則「沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後歷史都告訴我們，都是會淪為投降而已」。

賴清德這番話言猶在耳，共軍便在台北市長蔣萬安甫結束雙城論壇之際，倏然發動大規模軍演。台北市立委吳思瑤抨擊，蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，根本沒有什麼「雙城好，兩岸好」，反而波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！

面對中共的軍事威脅，賴清德於專訪中提出抵禦的辦法，也就是打造「台灣之盾」，將要串連包括衛星、雷達、無人機偵測到的訊息，以及要串連跟美國、跟國際、還有台灣自主製造武器，透過高度感知所有侵略的訊息，進而發射各種武器，去面對中國的威脅。

賴清德談在野黨兩岸交流：沒有實力的和談都會淪為投降

賴清德於專訪中表示，和平固然無價、戰爭沒有贏家，「但和平一定要靠實力才能夠獲得」，不可能靠一紙協議，也不可能靠侵略者的善意，就有辦法得到，這個我們必須要清楚了解。

賴清德表示，即便台灣要與中國進行任何交流合作，甚至在野黨想跟中國進行和談，也必須要用實力為後盾。他強調：「沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後歷史都告訴我們，都是會淪為投降而已」，這點我們必須要清楚。

蔣萬安雙城論壇前腳剛走，共軍就發動軍演

賴清德這番針對在野黨欲與中國和談的評論言猶在耳，共軍便在台北市長蔣萬安甫結束雙城論壇之際，倏然發動大規模軍演。

台北市立委吳思瑤抨擊，蔣萬安前腳剛走，解放軍就宣布要繞台軍演，難道是「中國給蔣萬安帶回的伴手禮？！」她認為，根本沒有什麼「雙城好，兩岸好」，反而波濤與呼嘯，蔣萬安倒是通通帶回來了！

吳思瑤質疑，蔣萬安說過只要共機擾台就不舉辦雙城論壇，如今終於踢到一個大鐵板，難道「還要輕信、取悅中國嗎？」

如何應對中共軍事威脅？賴清德闡述「台灣之盾」

面對中共的軍事威脅，賴清德於專訪中提出抵禦的辦法，也就是打造「台灣之盾」。賴清德表示，「台灣之盾」簡單講就是「分層防禦」、「高度感知」、然後能夠「有效攔截」，因此「台灣之盾」顧名思義，就是如果中國發射無人機、飛彈、火箭、甚至戰鬥機過來，我們總是要有一個「盾」。

賴清德說，就像下雨天我們要撐起一把傘，所以「台灣之盾」大家可以把它解讀為：家家戶戶裝設的智慧化保全系統，「小偷來、咱知影、也有辦法把他趕走」。他並具體說明，台灣之盾將要串連包括衛星、雷達、無人機偵測到的訊息，以及要串連跟美國、跟國際、還有台灣自主製造武器。

「好比說美國的愛國者飛彈、海馬士飛彈、NASAMS、台灣的天弓飛彈、雄風飛彈、無人機」，賴清德說：「這些武器通通都要串連在一起，另外還有反無人機的系統，不管是雷射還是其他的反無人機系統，

都要串連起來，這時候是需要一套非常完整的人工智慧，高度感知所有侵略的訊息，進而發射各種武器，去面對中國的威脅，以保護我們軍中的力量、保護我們的關鍵基礎設施、保護我們人口密集的地方。」

無奈在野黨擋國防預算，賴清德憂鄭習會設前提條件

儘管賴清德提出「台灣之盾」的應對方案，但在野黨仍持續抵制國防預算，賴清德因此在專訪中表示，最近媒體的報導稱「鄭習會」，就是國民黨的鄭麗文主席跟中國共產黨的習近平主席要見面，中國開出三項條件，第一就是要擋國防特別預算、第二要擋國安法制、第三就是國民黨要放棄反共。

「當然國民黨已經否認沒有所謂這三項的前提要件」，但賴清德也說：「這需要驗證，所以我們不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算、沒有理由去擋國安法制，那要社會如何相信鄭主席跟習主席的見面，沒有這種前提條件呢？」

賴清德強調，他對在野黨覺得很難理解，因為在野黨言必稱支持中央政府總預算，可是就不願意付委審查，然後在野黨也言必稱支持國防預算，但也同樣不願意付委審查，「連交付委員會都不願意、排案都不行，我覺得這個有違常理啊！」

(原始連結)





