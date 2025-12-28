賴清德專訪選「雲豹與他們的產地」！凸顯國防三大急迫意義曝光

209廠內部生產線，雲豹八輪甲車及相關裝甲車輛在此完成整合與製造，展現台灣國防產業能量。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，節目於今（28）日播出。值得注意的是，專訪場景特地選在位於南投集集的國防部軍備局生產製造中心第209廠，這也是首次總統專訪直接前進營區進行。據了解，值此國防特別條例遭到在野黨立委四度封殺之際，場景選定的背後思維，正是透過「場景語言」，直接點出國防特別預算的重要性，讓國人親眼見證台灣推動國防自主堅實的具體成果。

國防部軍備局生產製造中心第209廠，前身為陸軍戰甲車發展中心，於2022年為因應「雲豹」八輪甲車的研製，特別將兵工廠獨立並編成「第209廠」，是台灣相當重要的國車國造研發與生產據點，更是雲豹八輪甲車的搖籃，外界稱之為「雲豹與他們的產地」。

據指出，209廠的組織，具有完整製造業生產線的規模，如生產線管理，以及從設計、生產、組裝、品管到測試，完整的製造生產流程。此外，廠內也聘用多位專業民間人士，可以說是在整體國軍之中，最貼近企業化管理的單位。因此，209廠對內除了依據戰備需要生產裝備，自身也有發想產品裝備改製的能力，以此向外推銷想法、爭取訂單，此舉更展現台灣國防自主的實力，以及賴清德所言國防預算帶動經濟發展的加成效益。

據指出，賴清德作為三軍統帥，前往營區視導的國防行程相當常見，但首次有總統的專訪直接前進營區，還選在台灣國防自主研發與生產的重要基地，值此國防特別條例在立法院程序委員會遭到藍白立委四度封殺之際，背後意涵不言可喻。此次專訪，特別前往位於南投集集的裝甲車生產基地，專訪開場，總統身後就是正在組裝的裝甲車，車上還有專注的技術人員正在工作；隨後，總統與主持人一同坐在裝甲車前進行採訪。

第一，如賴清德所說，「所謂國防預算，不單純是一組數字而已，背後有一個非常真實的國防武器裝備的意義存在」，總統正是透過「場景語言」，將抽象的國防預算「具象化」。每一塊鋼板、每一顆螺絲、每一輛裝甲車，都是預算的具體化，以最直接的方式，凸顯國防預算的重要性，讓國人親眼見證台灣推動國防自主最堅實的具體成果。

再者，209廠是台灣「國車國造」的重要指標據點，賴清德身處此地接受專訪，傳遞「台灣有能力保護自己」的訊號，並具體論述國防預算要達到三大目標，第一，讓國人知道國防有辦法自主；第二，在國防自主的基礎上，提供給國軍最好的武器；第三，推動國防產業，帶動未來台灣的經濟發展。從場景的選擇到論述的強調凸顯三大擊破，包括威脅迫在眉睫的急迫、生產線不能停的急迫，以及明年度總預算及國防特別條例屢遭阻擋，但國防預算一刻都不能緩的急迫。

最後，以嚴肅場景抵銷政治口水。面對在野黨在程序委員會四度封殺國防特別條例，賴清德以三軍統帥的高度，用場景說話，盼國家生存與國防安全能夠超越政治紛擾與攻防口水，因為此刻站的地方才是決定台灣未來的重要關鍵。她並再次表示會持續跟在野黨溝通，也希望在野黨能夠了解，若要求國軍弟兄姊妹站在第一線守護國家，一定要給量要夠、質要精的武器，「這樣我們才對得起他們」，呼籲在野黨儘速支持中央政府總預算、支持國防特別預算。

