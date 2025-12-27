賴清德專訪／中國對台發動5威脅！賴清德曝台灣善意：中國應該心存感激
記者陳思妤／台北報導
總統賴清德日前對中國拋出善意，樂意幫中國解決經濟問題，但國台辦卻嘴硬嗆信口開河。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時被問到，是否還願意對中國國家主席習近平遞出橄欖枝？他直言，台灣人對中國有善意的，哪一次中國天災時台灣人沒有慷慨解囊？且一年200多萬人在中國幫忙發展經濟，「如果中國了解這點，對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度！」
賴清德接受《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪時示警，中國已經對台灣發動5種威脅，第一個就是對國家主權的威脅，包括斷交、法律戰，扭曲聯合國2758號決議，又稱根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》台灣是中國的一部分，或者是軍機建侵略領空等，這些都是對主權的侵犯。第二，是對台灣國家認同的混淆威脅，賴清德說，過去在野黨講九二共識是一中各表，但現在已經不講各表，就是一中同表，還說未來要以身為中國人為榮，這就是對國家認同的混淆。
第三，賴清德提醒，中國不斷對軍方現役軍人以及退役軍人進行滲透，吸收他們為間諜。第四，賴清德指出，台灣人民很善良希望交流合作增進雙贏，但中國利用交流進行滲透跟統戰，最常見的就是邀請村里長、民代、社團、宗教去交流，賦予政治任務，對台灣社會進行影響；第五，中國設立融合區域，吸引台商跟年輕人到中國，這五大威脅，對台灣的影響非常大。
此外，賴清德日前接受《紐約時報》專訪時喊話習近平，應該要考慮的不是如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。但這番話讓國台辦氣炸，說賴清德信口開河、自不量力，還稱，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪裡來的自信」。
鄭弘儀專訪賴清德時提到此事，並追問，是否願意向習近平遞出橄欖枝表達善意？賴清德直言，中國也許是面子問題，所以才講這樣的話，所以他不以為意。但是賴清德認為，中國要了解的是，台灣人民對中國是有善意的，哪一次中國發生天災地變台灣人民沒有慷慨解囊？
賴清德直言，台灣人民每次都捐款，而且中國經濟發展之初，台灣有多少人去幫忙建學校、做基礎建設，這些都展現了台灣人的善意。且中國現在的經濟何嘗不是台商到中國的貢獻？賴清德直指，一年200多萬人在中國幫中國發展經濟，創造數百萬就業機會「如果中國了解這點，對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度！」
賴清德說，他當行政院長時就公開講過，台灣跟中國有共同敵人，那就是天災地變，也有共同目標，那就是創造兩岸人民福祉，但要尊重中華民國存在的事實，尊重台灣人民的意願，對等尊嚴來交流合作。他嘆，台灣充分展現善意，只是中國充耳不聞、視而不見而已，這非常可惜，「我希望中國能夠做一個調整！」
※精彩內容都在54台三立新聞台，本週日（12/28）晚上八點播出。由鄭弘儀主持的《話時代人物》。
