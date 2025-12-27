賴清德專訪／藍白令人費解！賴清德：他們擁抱習近平卻要彈劾民選總統

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨挾著人數優勢，將立法院本會期延長至明年1月31日止，但下週就要跨年了，總預算卻還沒審，在野黨26日還提案彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。

《話時代人物》主持人鄭弘儀訪問賴清德時問到，總預算到現在還沒有審，總統在行憲紀念日有說藍白有什麼資格談憲政，藍白不排審總預算目的是什麼？賴清德坦言，「我是覺得很難理解啦」，言必稱支持中央政府總預算，可以不願意付委，言必稱支持國防預算，但也不願意付委，「我覺得有違常理啦！」

賴清德接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／話時代人物）

賴清德嘆，大法官499號釋憲文提到，民主政治少數服從多數，但多數要尊重少數，在野黨不斷強調少數要尊重多數，但忘了多數要尊重少數。他表示，不能不讓委員會開會，預算不進入討論，而是要讓少數人可以開會、去提案、去討論，可以參與表決，但在野黨都不願意。

鄭弘儀直呼，「程序不正義！」賴清德坦言很可惜，自己以前在立法院12年，多數時間都擔任黨團幹部，當時立法院長是王金平，王金平是國民黨籍的，但就是照憲政程序來「不可能隨隨便便逕付二讀」，因為立法院是委員會中心主義。

賴清德直言，這1、2年有太多爭議性法案，國民黨強行逕付二讀，並沒有經過委員會審查，「這是違反民主程序」。賴清德說，軍購案、總預算連審查都不願意審查，這不符合民主精神。他希望國人了解，也希望在野黨「我們國家只有一個啦」，不妨在民主程序選舉上競爭，明年選舉就要來了，2028總統選舉也有人在討論了，不妨就讓人民決定，如果認為民進黨沒道理那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛。

鄭弘儀追問，會覺得很鴨霸？賴清德坦言，「我覺得很多人會這樣覺得」，以前在立法院沒有這樣的情況，王金平主持朝野協商時，立法跟行政的權責是分很清楚的，且委員會審查時若是沒有共同意見，對於爭議性法案王金平會召開不只一次的朝野協商，有時甚至不厭其煩討論了幾個會期。

鄭弘儀也提到，藍白提案要彈劾總統，但要2/3席次同意，這完全是不可能的任務，藍白目的為何？賴清德直言，「我感覺國民黨跟民眾黨…在野黨聯盟令人費解」，他們公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻是對台灣民選總統要彈劾，「我覺得社會自有公道」。

