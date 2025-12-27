賴清德專訪／藍白4度擋國防預算！賴清德：如何相信「鄭習會」沒條件？

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但4度在立法院程序委員會遭到藍白封殺，連進到委員會討論的機會都沒有。對此，總統賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時提到，日前國民黨否認了媒體報導的國民黨主席鄭麗文、中國國家主席習近平見面的3個前提，但如果沒有理由去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有條件？

《話時代人物》主持人鄭弘儀訪問賴清德。賴清德在專訪中重申國防自主的重要性，如果國防自主，能夠因應外來挑戰需求，可以透過國際合作自己生產製造跟修復，還可以隨時升級，提供國軍最好的武器，且這也能帶動產業發展，可能會成為另一座護國神山。

賴清德也示警，要併吞台灣是中國的國家政策，如果中國設定2027要達到侵台的準備，那台灣只有一個選擇，就是提高難度，讓中國永遠達不到標準，那台灣就可以安全。他喊話在野黨，台灣是受到中國威脅最大的，不可能置之事外，請在野黨了解國家安全的需要，支持國防預算。

然而，事實上藍白已經再度封殺1.25兆國防特別預算，對此，鄭弘儀問到，國防特別預算4度遭到藍白封殺，藍白說要總統到立法院報告，願意去立法院備詢嗎？賴清德重申，依照憲政慣例，年度國防預算是國防部長去報告，特別預算就是行政院長去報告，若有必要，他願意根據憲法還有大法官解釋的憲政程序去做國政報告，但沒辦法一問一答，因為這違反憲法法庭的釋憲，如果創了先例，未來的總統恐怕也必須要這樣，這樣對憲政體制來說，並不是國家之福。

「解鈴還須繫鈴人」，賴清德表示，在野黨既然跟台灣還有國際社會說自己是贊成國防預算的，那就應該進行審查，台灣社會容許立院朝野黨團討論，且台灣社會也有足夠的專業知識，可以了解反對的項目到底有沒有道理。

賴清德說，他比較擔心的是，雖然國民黨否認媒體報導的3項「鄭習會」前提要件，包括要擋國防特別預算、擋國安法案、國民黨要放棄反共，但不妨觀察看看，如果沒有理由去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信「鄭主席跟習主席的見面沒有這種前提條件？」

賴清德接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪

鄭弘儀追問，預算如果被藍白擋住，是否會影響對美國軍購，無法購買武器？賴清德強調還沒有放棄，會持續跟在野黨溝通，他也希望在野黨能了解，要求國軍在第一線守護國家，武器一定量要夠、質要精，這樣才對得起國軍，國軍也才有能力保護國家安全，國防力量夠了才能進行兩岸交流，在野黨必須了解這一點。

鄭弘儀也提到，之前總統有說，任何有關戰敗投降訊息都是假的，所以無論如何絕對不會投降？賴清德強調，「我們絕對不會投降，一定是堅持到底，要有背水一戰的決心，才可以阻止中國輕舉妄動」。

賴清德說，戰爭過程中中國可能散布假訊息瓦解民心士氣，小橘書中有提到，任何投降的消息那絕對是假消息。但他也強調，身為總統兼三軍統帥，自己最大使命就是維護國家安全跟區域和平穩定，不讓戰爭發生。

「和平無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力」，賴清德強調，和平不可能靠一紙協議或是靠侵略者的善意就能得到，即便要跟中國交流合作，即便在野黨想要進行和談，也必須用實力做後盾，「沒有實力的和談，歷史上告訴我們就是淪為投降而已」。

賴清德接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪

