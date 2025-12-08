賴清德對台灣的珍貴資產發動自殺性襲擊
賴清德政府執政以來不斷擴張權力邊界，壓縮社會的公共資源與民主空間，近來更加明目張膽，採取的幾項重大作為，朝著威權統治的危險道路滑行。
從網路平台的封鎖、罷免制度的操作、憲政體制的鬆動到國安法規的強勢修訂，甚至半導體產業外流的結構性風險，這些舉措構成一連串對台灣核心價值與戰略資產的「自殺性襲擊」。
台灣是以自由、開放、多元、法治、科技立國的社會，一旦政府不再珍惜，而是反過來消耗它、折損它、利用它，所受的損害將不是某一任政府的損失，而是整個國家的脆弱化，對台灣造成深層衝擊。
封鎖小紅書：自傷資訊自由的社會基石
賴政府對小紅書採取強力封鎖，引發社會巨大爭論。支持者認為是為了「資訊戰防禦」、「反滲透」，但批評者指出，政府若以國安之名封鎖平台便能輕易為之，那明天被封鎖的就可能是YouTube、臉書、IG，甚至是國內媒體與特定言論群體。
台灣向來以「資訊自由」自豪，在威權統治的歷史陰影下，人民非常清楚審查與封鎖代表什麼。如今政府卻走回反向道路，等於是在拆除自己賴以維繫國際信任的根基。小紅書在年輕族群與新創商務生態中扮演重要角色，講其封鎖不僅削弱文化與市場交流，也將民間的跨境創意流動硬生生截斷。這像是在台灣的資訊自由動脈上刺下一刀，傷害的是自己標榜的資訊自由價值。
大罷免黨爭化：侵蝕民主制度的健康運作
罷免制度原設計為民意糾偏的民主安全閥，而非政黨角力的武器，賴政府在幕後對罷免案的操作方式，已使罷免從民主制度變成政治鬥爭的工具。政府透過行政體系、輿論工具、政黨力量塑造罷免的政治性，使罷免從公民自主監督的機制變成政黨動員對決的工具。
台灣民主制度的強韌之處，在於它能讓不同立場的人對公共議題有平等表達與參與的空間，而不是讓行政權與政黨力量傾斜到足以左右人民的制度性選擇。罷免淪為政黨鬥爭的工具後，使得罷免從制度工具變成政治手段，民意從評鑑者變成戰場棋子，民主從人民的權力變成政黨的情緒出口。這種內耗式作法，嚴重傷害台灣民主這個台灣珍貴的資產，對社會的長期穩定極其不利。
「兩國論」論述再度升溫：消耗台海和平紅利
賴清德以往的政治定位十分明確，如今更透過各種言語動作，使「兩國論」再度被國際與兩岸視為台灣官方的隱性主張。支持者認為這是「務實的台獨路線」，但批評者指出，這等於是在台灣有限的國際空間上再度冒險。
台灣長期依靠和平紅利維繫經濟繁榮、科技優勢與社會安定，而此紅利建立在一個脆弱但必要的前提上—模糊而低衝突的現狀。政府刻意挑動敏感紅線的結果，已使兩岸關係緊張升級，此紅利便可能在瞬間蒸發。
更現實的是，美國自身戰略利益並不等於台灣利益。華府可以承擔區域緊張帶來的地緣槓桿好處，但台灣卻要面對真實的軍事風險與經濟衝擊。在這種情況下，推動高度分離主義的論述與行動，不啻是將台灣的和平儲蓄帳戶抵押出去，卻換不回任何實質保障。這無疑是一場對和平紅利的自我破壞工程，將台灣推到險境中。
國安十法修法：以國安名義侵蝕民主憲政體制
賴政府推動的十項國安法修法，被批評者視為對憲政秩序的一次猛烈撞擊。改革本意可能是強化防諜、反滲透，但修法內容卻牽涉到言論、學術、活動自由等敏感範圍，使許多法律學者也提出警告，立委黃國昌指控總統呼籲朝野支持「國安十法」修法將動搖民主憲政根基。民進黨聲稱國安十法修法是為了鞏固民主防線、阻止中國滲透與介選，但問題不在於國安應否維護，而在於民主憲政的界線是否可以確保。
民主國家要防範外力滲透，但不能因此把人民當成潛在罪犯。修法可能造成一些負面效果：不確定法律效果，導致寒蟬效應；民間人士幾團體因規範模糊而自我審查；執法機關擁有更大裁量空間，侵犯公民自由；政府以國安之名阻擋不友善評論或異議聲音。一旦國安變成萬用理由，最終受到限制的不是「境外敵對勢力」，而是自己的人民。這就是以國安之刃刺向自由的心臟。
憲政秩序需要的是制度克制，而非權力的擴張；民主國家要守的是憲政界線，而非一黨執政權力。
半導體生態赴美：剝離台灣最後的戰略矽盾
台灣的半導體生態系是全球最具韌性的科技聚落，也是台灣的戰略緩衝，賴政府在美國壓力下加速半導體外移，令人擔憂使台灣的「矽盾」逐漸被稀釋。
半導體生態外移可能造成不良後果，首先是生態鏈拆解，台灣半導體強勢的原因是完整的供應鏈，從設計、晶圓、封裝到設備、材料、人才訓練，賴政府若在政策上全力配合美方國安需求，將核心環節分散到美國，便等同拆解自己的護國群山。
其次，整個生態系外移可能削弱國內產能，不但不能提升台灣安全，反而讓台灣本土的技術集中度更稀薄。更大的隱憂是台灣將失去最後的戰略談判籌碼。「矽盾」是台灣對外最強的安全與外交資產，一旦生態鏈外移，台灣與國際的利益連結就會淡化。
台灣用自己的核心資源換取不確定的政治承諾，而非具體安全保障，這像是把自己的盔甲交給別人保管，卻以為這樣就更安全。
每一項自我消耗都是對台灣未來的扣分
台灣的珍貴資源不多，但每一項都得來不易：言論自由是歷來民眾奮力爭取而來，民主制度是社會集體智慧的累積，和平紅利是脆弱但珍貴的跨海緩衝，憲政秩序是民主的底盤，半導體生態系是全球瞻仰的國家戰略資產。遺憾的是，賴清德政府近來的作為，有如一連串向這些核心資源發動的「自殺性襲擊」，每一擊都消耗台灣自身的寶貴積累，而非增強它。
國家領導者可以選擇擴張權力，也可以選擇克制；可以選擇情緒化對抗，也可以選擇務實維持和平；可以選擇政治利益，也可以選擇國家長遠利益。賴清德政府為了遂行自我理念，鞏固權力，每一步都在傷害台灣的資產與未來，未能走向強韌，而是走向自傷。台灣的自由、和平與產業護城河都不可輕易消耗的政治籌碼。政府若不珍惜，終將替這些錯誤付出代價，代價不是政黨或政治人物承擔，而是整個台灣共同承受。
【作者 陳國祥／政治大學新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央通訊社董事長、中央選舉委員會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、臺北市政府客家事務委員會委員、《中國時報》特約主筆、時報育才董事長。 現為<大師鏈>傳媒顧問】
