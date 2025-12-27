賴清德對「鄭習會」開砲 鄭麗文嗆：對美軍購換過境紐約？

藍白封殺1.25兆元國防特別預算，總統賴清德批評，如果沒有理由去擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」是沒有條件？國民黨主席鄭麗文則說，賴清德別以小人之心度君子之腹，難道對美軍購也是為了交換出訪過境紐約？「只要接受九二共識，下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能。」

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天表示，只要是有關兩岸和平的推動，雖然我們的賴總統是「裝睡的人叫不醒」，她還是非常有耐心，希望給他不斷上課。畢竟，讓他聽懂如何解開兩岸之間的死結，對區域和平、國家安全，都至關重要。

鄭麗文指出，賴總統不管是真心或假意，不管是想要邀請習近平吃晚餐、喝珍珠奶茶，其實真正的關鍵，兩岸和平交流對談唯一的政治基礎，大家應該都知道答案是什麼，「就是九二共識，反對台獨」，這不是秘密，也沒有非常的艱澀難懂。有馬英九八年的示範，賴總統不需要假裝不知道，更何況他最近也正式的宣誓了，沒有台獨的問題，不需要宣布台獨，賴總統若願意承認九二共識、下架台獨黨綱，相信他和習主席的見面也是可以期待的。

賴清德。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，也希望賴總統不要惡意的帶風向，以小人之心度君子之腹，沒有任何的前提，沒有任何的條件，只有九二共識、反對台獨。總統一天到晚錯誤地對外在帶風向，莫非他就是這麼在處理國家大政的？「難道你接受美國的軍事的預算，也是跟美方有交換條件嗎？還是你根本連交換條件的資格都沒有，只是一昧的倒貼而已呢？你希望換來什麼？換來你個人能夠出訪過境紐約嗎？」

習近平。（圖／美聯社）

鄭麗文強調，國家的對等尊嚴，人民的福祉利益，是不能夠輕易拿出來作為交換的籌碼，她重申，賴總統不要以小人之心度君子之腹，兩岸的交流，事關區域和平、世界的和平穩定，「只要你接受九二共識，只要你下架無用的台獨黨綱，一切都有春暖花開的可能。」

