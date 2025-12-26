賴清德就有資格談憲政？ 粉專挖出「2017─2023」打臉：民進黨都違憲

立法院議場。（本報資料照片）

桃機第三航廈北廊廳25日啟用，賴清德總統出席典禮致詞時，除肯定公共建設推進成果，也點名立法院至今仍未完成中央政府總預算審查，情況「令人憂心」。（資料照／陳麒全攝）

明年度中央政府總預算案在立院卡關，迄今未排審，朝野對立氣氛嚴峻；總統賴清德總統昨（25日）稱，《憲法》明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，批立法院沒有辦法如期審查，「還有什麼資格談憲政」。不過，粉專政客爽今（26日）貼出過去幾年總預算通過日期打臉，並說「按照賴清德的講法，民進黨每年都在違憲。」

賴清德昨天下午出席桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮，在致詞時提到，《憲法》明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，「結果今天已經25號了，剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會」。他痛批，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，「不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政？」

該番言論除引發藍委批評，粉專政客爽今也貼出圖表指出，「慘了慘了，民進黨被賴清罵沒資格談憲政了！從2017至2023，在行政院、立法院民進黨是完全執政，立法院長也是民進黨的，結果總預算的日期通通超過12/31」。

政客爽並寫下，「按照賴清德的講法，民進黨每年都在違憲。哦對了，沒有這一條憲法，是賴清德自己瞎掰的，望周知。」

