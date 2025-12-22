賴清德尷尬了！要員警反恐訓練遭酸「單警沒裝備要反什麼恐」

27歲張文在北捷台北車站、中山站隨機殺人，造成4死11傷慘劇，總統賴清德對此要求車站等人潮密集處加強警力，並強化快打部隊功能，朝反恐方向訓練，不過慘遭前資深員警石明瑾吐槽。

員警在張文事件爆發後，在捷運車廂內警界畫面。（圖／中天新聞）

曾任警察的球評石明謹昨(21日)晚在臉書發文，對此政策提出質疑。他指出，台灣警察執勤多為單警模式，且身上缺乏足夠裝備，「出門都是單警，身上還沒裝備，是要反什麼恐？」石明謹認為，員警遇到突發狀況時連自身安全都難以保障，更遑論保護民眾。

廣告 廣告

員警在張文事件爆發後，在捷運站警戒畫面。（圖／中天新聞）

針對反恐訓練，石明謹表示員警根本沒有充足時間練習。他預測結果可能流於形式：各局辦演練，員警半年上一次課，每年評比時站成一排做動作，比聲音、比氣勢，前三名分局承辦人記嘉獎、組長記小功，但員警根本不知道自己在做什麼。

霹靂小組在張文事件爆發後，在捷運站警戒畫面。（圖／中天新聞）

石明謹建議，警方應優先做好本職工作，減少無效勤務。他舉例，每天若能減少兩個無效交整崗，就能多出一條4小時巡邏線。如果警察整天忙著幫民眾買汽油、撿鑰匙，重大案件發生時當然人力不足。

張文大學時用自拍照當報告範例。 （圖／翻攝四叉貓臉書）

對於在人流密集處增派警力，石明謹認為這是低效做法。他引述研究指出，提升見警率無法降低犯罪率，犯罪者看到警察聚集，只會轉往警力較少的地方犯案。「警力是固定的，捷運站加了一倍警力，其他地方會如何？」他主張與其派10人站在捷運站門口，不如只派2人，其餘轉化成4組警網巡邏，更能發揮實際效用。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

張文冷血奪3命！國中求學經歷曝光 母校呼籲勿標籤化

檢警來真的！台中男網發文自稱「張文同夥」訊後被聲押

全民警戒！彰化市街友疑酒瘋持鐮刀遊蕩 警方火速出動