賴清德幫你顧健康！擴大免費癌症篩檢 5大項目一次看
民進黨今（11/16）在臉書宣傳「DPP好政策」，表示「醫師總統幫你顧健康！」今年開始政府推動擴大免費癌症篩檢，並列出五大篩檢項目，呼籲民眾早期發現、早期治療。
民進黨說，賴清德總統提出的健康台灣政策，其中一項重要的目標，就是2030年「癌症標準化死亡率」減少三分之一。
民進黨指出，經過與醫界的廣泛討論後，今年開始，政府推動擴大免費癌症篩檢，截至6月已提供316萬人次的五大癌症篩檢，比去年同期增加了56萬人次。
免費癌症篩檢項目包括：
子宮頸癌免費篩檢
子宮頸抹片檢查：增列25-29歲女性每3年1次、30歲以上女性每年1次。
女性人類乳突病毒（HPV）檢測：新增35、45、65歲女性當年度1次。
乳癌免費篩檢
乳房X光攝影檢查：擴大至40-74歲的女性，每2年1次。
肺癌免費篩檢
低劑量電腦斷層檢查(LDCT)：放寬具肺癌家族史的40-74歲女性、45-74歲男性，以及50歲-74歲重度吸菸者，每2年1次。
大腸癌免費篩檢
糞便潛血檢查：擴大至45-74歲民眾、40-44歲具家族史者，每2年1次。
口腔癌免費篩檢
口腔黏膜檢查：30歲以上或18歲以上原住民有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，每2年1次。
民進黨重申，民進黨政府重視每位國民的健康，鼓勵符合資格的民眾定期篩檢，早期發現、早期治療，有效降低癌症威脅！
