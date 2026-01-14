賴清德幫温世政披彩帶選南投縣長 許淑華盼君子之爭

清德總統為温世政披彩帶，正式徵召温參選南投縣長；南投縣長許淑華盼君子之爭。（當事人提供／楊靜茹南投傳真）

民進黨主席賴清德總統14日為新北市牙醫師公會理事長温世政披彩帶，正式徵召温參選南投縣長。南投縣長許淑華重申，温世政學經歷非常優秀，可以說是學霸，她雖然不認識温醫師，但是從他的簡歷得知，温是炎峰國小、草屯國中畢業的，是她學長，期待君子之爭。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，温世政日前赴竹山紫南宮、日月潭文武廟等拜會地方人士，14日黨中央正式宣告溫世政投入南投縣長選戰，縣黨部積極規畫相關輔選行程，各鄉鎮市黨公職人員也全體總動員。

陳玉鈴透露，18日温世政將回南投徵詢地方人士競選意見，並舉行小型座談會宣講從政理念、政見等，待3月8日南投縣議員、鄉鎮市長參選人登記結束，將掛上各參選人與溫合體看板，接續展開宣傳造勢活動。

國民黨南投縣黨部主委游顥指出，許淑華執政成績大家有目共睹，施政滿意度高達八成，因此政績是她競選連任的最大利器，南投縣民風純樸，一向講究人親土親，對於空降人選，連民進黨地方人士都不太認識，沒在地方耕耘、服務，要如何競選？告訴選民票投温世政等同票投賴清德？提名温世政參選南投縣長將是賴清德最大的錯誤。

