熱鬧的台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，凶嫌張文蓄意投擲煙霧彈，更持長刀砍殺無辜民眾，共造成4人死亡。對此，總統賴清德昨（24）日平安夜發聲，表示政府會全力落實撫卹與補償，進一步完善社會安全機制。

賴清德表示，每年耶誕節都是團聚與祝福的日子，耶誕夜除了互道平安、給予感謝，還多了一份對彼此的珍惜。接著，他提到上週五北市發生的隨機襲擊事件，感謝第一時間投入救援的救護人員、警察單位，更要感謝每一位不顧自身安危、挺身而出的無名英雄。

賴清德指出，在最危急的時刻，是他們毫不猶豫地伸出援手，守護了素昧平生的陌生人，這份勇氣與善意，就是這塊土地上最溫暖的光，「我們不會忘記傷痛，更要將這份守護彼此的心意化為行動」。

最後，賴清德強調，政府會全力落實後續的撫卹與補償，進一步完善社會安全機制，守護每一個人的平安，相信台灣會因愛與勇氣變得更加堅韌，願大家在愛中互相扶持。





原文出處：快新聞／賴清德平安夜發聲！承諾「落實北捷攻擊撫卹」：台灣因愛更堅韌

