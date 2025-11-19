賴清德年底前過境美國？國台辦跳腳喊：堅決反對任何由頭、形式竄美活動

政治中心／綜合報導

被問賴清德年底過境美國？中國國台辦發言人朱鳳蓮稱堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動。。（圖／翻攝自國台辦微博）

總統賴清德上任至今仍未過境美國本土，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台灣會積極尋求在年底前安排總統賴清德過境美國，，避免因美國總統川普於2026年出訪中國而有所變動。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日在記者會上回應說堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動。並喊話美方不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

對於賴清德是否在年底前過境美國？僑委會委員長徐佳青日前表示，葛來儀是根據她自己的推測，她也不知道總統何時出訪。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，感謝葛來儀的善意提醒，相信台美雙方會往這方向努力。外交部長林佳龍日前在一次專訪中說，這個都是沒有確定的事情，當然各界的好意都有聽到，但是並沒有確定是什麼時候，如果有具體決定也會對外說明。

國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上回應「賴清德年底前過境美國？」指出，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式竄美活動。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎之又慎處理台灣問題，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。正告賴清德當局，妄圖「倚美謀獨」枉費心機，註定失敗。

另外，日前國民黨主席鄭麗文與美國在台協會台北處長谷立言會談。谷立言稱美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理以和平、無脅迫方式進行。對此，朱鳳蓮回應表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「台獨」是台海和平的最大威脅。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，妥善處理涉台問題，在台灣問題上謹言慎行。

