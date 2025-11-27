「賴清德幹訓班」結業！民進黨組織部主任張志豪請辭宣布再戰中和
2026縣市議員選舉，不少參選人蓄勢待發。今天（27日）民進黨組織部主任張志豪宣布請辭，正式投入新北市中和議員選戰。張志豪一早貼出與總統兼主席賴清德的合照，表示昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這3年來的提攜栽培與照顧，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀，更提及中和「每一天都生活在一起，張志豪不曾離開，我一直都在。」表態正式投入選戰。
今天一早張志豪臉書po出與賴清德合照後表示，昨日已正式向總統請辭。感謝這3年提攜與照顧，歷經一年的總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。
張志豪表示，從今天起，將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。
張志豪接著更特別提到，自己身為一個從小成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，「張志豪不曾離開，我一直都在。」「2026誠摯邀請您，和志豪一起力挺台灣、信賴台灣。」
民進黨組織部主任張志豪2018年曾當選新北市中和區議員，然而2022年爭取連任意外成為落選頭，讓不少支持者錯愕。隨後被賴清德重用，延攬加入從事黨務工作，成為黨部發言人兼新聞部主任，接著擔任組織部主任，扛起黨內組織大任。
新北市中和區選區結構藍大於綠，民進黨過去大約能搶3席次。然而2022年歷經「三張大戰」，黨內四大派系全都推出人選，原為英系的張志豪轉投湧言會參選，英系另外派出前立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，在4搶3的情況下，黨內互打激烈，當時張志豪從初選第一意外落敗。這一次捲土重來，再度上演「三張大戰」競爭激烈。
更多鏡報報導
小沈1500「揭弊女神」傳不當記者！轉披綠袍投入北市議員初選
由藍轉綠爭民進黨議員提名 高揚凱酸：藍白合只是假議題
馬郁雯正式參選中正萬華「許下3願望」 段宜康現身力挺：只考慮30秒就答應
其他人也在看
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 45 分鐘前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 22 小時前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 10 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 3 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 18 小時前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 22 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
賴清德推1.25兆國防預算 王世堅稱大方向正確：撥5百億幫國軍加薪
總統賴清德今（26）日召開記者會，談到政府將提出一項400億美元（約台幣1.25兆）的追加國防預算，並推動兩項國安方案。對此，民進黨立委王世堅表示認同，大方向是正確的，不過他也呼籲，增加國防預算的同時也應該給予軍人加薪。中天新聞網 ・ 17 小時前
賴清德投書《華郵》感謝川普總統，強調台灣以「史上最大投資」捍衛主權！2030年前國防開支將達GDP 5%，「台版鐵穹」正積極研發中
台灣總統賴清德在美東時間25日清晨，透過《華盛頓郵報》的版面正式對世人宣示「我將增加國防開支以保護我們的民主」。賴清德重申師承雷根「以實力求取和平」的國防哲學，更拋出了震撼性的政策承諾：國防預算佔GDP比例在2030年前將邁向5%的歷史新高。賴清德強調，「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，雖然他不會放棄對話的機會，但也「沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛......風傳媒 ・ 1 天前
賴清德投書《華郵》宣布史上最大1.25兆軍備計畫 誓言攔截解放軍全方位威脅
總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，25日刊登於《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。其中提到，我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。除了要投資國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統，同時也將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。不僅如此，也會擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。總統強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，台灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。賴清德投書《華郵》全文：四十多年來，在1979年《台灣關係法》與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，臺灣與美國持續攜手維護臺海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在臺海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰台灣好新聞 ・ 22 小時前
指「北京以2027武統台灣為目標」 賴清德說明國防預算：向侵略妥協只會換得戰禍
總統賴清德今(26)日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2500億元的經...華視 ・ 21 小時前
北市長人選難產？傳綠高層徵詢 名嘴爆聽到「他」就跳過？
論壇中心／董思旻報導有意參選台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天曝光民進黨台北市長互比式民調，五位潛在參選人中，綠委王世堅領先第一，吳怡農位居第二名，但他表示自己最有底氣突破綠營基本盤，喊話台北市艱困選區，提名不能像過去憑感覺。面對台北市長選舉，民進黨目前僅吳怡農積極爭取，而黨內民調穩居第一的王世堅，則表態沒有意願，反而推薦行政院副院長鄭麗君。對此，資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中爆料，民進黨高層有對外徵詢意見，選對會也有提到「鄭麗君」，但問題卡在關稅談判進行中，且本人似乎無意要選，另外有人推薦疾管署長「羅一鈞」，又傳出先前要將他列為不分區立委時，遭到對方強烈拒絕，恐怕對市長選舉更沒興趣。關鍵在於，當高層聽到「王世堅」的名字時，反應卻是直接略過，邱明玉表示，除了王世堅沒意願外，可能高層對他的表現也有顧慮，目前台北市這局來說還是難產。原文出處：台北市長人選難產？傳綠高層各方徵詢 邱明玉：聽到「王世堅」直接略過？ 更多民視新聞報導民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回民調出爐支持度第一 王世堅「不會爭取、也不奢望」：一日市長就夠了民視影音 ・ 5 小時前
8年投1.25兆打造「台灣之盾」 賴總統：拚2033全面嚇阻
賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會宣示，國安團隊將強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，並明確指出，國防部預計8年投入1.25兆元打造台灣之盾，透過「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成3大目標：在2027年達成國軍高戰備能力，2033年進一步建成全面嚇阻戰自由時報 ・ 22 小時前
藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行。不過立院程序委員會在藍白優勢下，強勢封殺行政院版的《財劃法》草案，意即至少無法排入近期2次（11/28、12/2）的院會議程。對此，高雄市長陳其邁今（26）日喊話，立院內代表南部的聲音，無論是綠委或藍委都應該支持法案的付委、預算相關的精算，未來在委員會或院會審議時，再做充分的討論；他也卑微地要求立院給予高市府一個機會「列席說明」。今早10時03分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。針對藍白聯手《財劃法》的看法，陳其邁表示，立院第二次修《財劃法》的時候，藍白聯手也並未邀請地方政府列席表達意見，因此在沒有地方政府說明參與的過程，就草率的通過，這非常的不應該，希望當政院的版本送出之後，能夠到立院（程委會）能夠順利付委。他強調，朝野如果對《財劃法》有任何的問題或者意見，其實大可以在立院（委員會、院會）討論，否則立院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒辦法藉由立院的審議，來討論相關事涉中央地方的意見，這是非常、非常可惜。陳其邁說，國會本來就代表人民，也必須在各種不同條件之下，包括像公聽會或者是各式所謂的公聽程序，來凝聚共識，而不應草率黑箱立法，尤其在第一次審查《財劃法》的時候，連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況之下，那這個不是黑箱什麼是黑箱？因此，陳其邁認為，透明的國會更重要的是意謂人民、地方政府的意見，也能在立院充分表達；如果立院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，「那我非常非常的樂意，也非常的卑微要求立法院給高雄市政府一個機會」。最後，陳其邁也呼籲在立院裡面代表南方的聲音，不管是民進黨或國民黨的立委，都應支持法案的付委、預算相關的精算，在立院（委員會、院會）做審議時，再充分討論，簡單講就是法案先付委之後，如果對整個財務的試算有意見，應在立院來做討論，不要連討論的機會都沒有。原文出處：快新聞／藍白封殺院版財劃法 陳其邁卑微喊話：給高市府列席說明的機會 更多民視新聞報導18萬「ONCE」週末湧入港都 陳其邁：世運主場館2026檔期全滿高雄7大地標成「TWICE藍」！子瑜媽媽致謝高市府 意外釣出陳其邁回應議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 21 小時前
中國併吞台灣最具威脅的是放棄 賴清德：向侵略妥協只會換得戰禍和奴役
總統賴清德今（26）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並召開記者會說明國安團隊所規劃的兩大方案。賴清德強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」，他並以二戰爆發、西藏與北京簽署「十七條協議」為例表示，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
六親等禁婚擬放寬改「四親等」 學者轟：當然該修
高雄一對結婚6年的夫妻，因發現雙方外祖母是親姊妹，屬於「六親等」旁系血親，導致婚姻被法院判決無效，引發爭議。立法院法制局提出研析報告，建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議修正限縮至「四親等」以內，以符社會現況。對此，學者也認為「當然該修！」中時新聞網 ・ 1 天前