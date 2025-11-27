「賴清德幹訓班」結業！民進黨組織部主任張志豪請辭宣布再戰中和

民進黨組織部主任張志豪宣布請辭，正式投入新北市中和議員選戰。（圖／翻攝張志豪臉書）

2026縣市議員選舉，不少參選人蓄勢待發。今天（27日）民進黨組織部主任張志豪宣布請辭，正式投入新北市中和議員選戰。張志豪一早貼出與總統兼主席賴清德的合照，表示昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這3年來的提攜栽培與照顧，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀，更提及中和「每一天都生活在一起，張志豪不曾離開，我一直都在。」表態正式投入選戰。

今天一早張志豪臉書po出與賴清德合照後表示，昨日已正式向總統請辭。感謝這3年提攜與照顧，歷經一年的總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

張志豪表示，從今天起，將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

張志豪接著更特別提到，自己身為一個從小成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，「張志豪不曾離開，我一直都在。」「2026誠摯邀請您，和志豪一起力挺台灣、信賴台灣。」

民進黨組織部主任張志豪2018年曾當選新北市中和區議員，然而2022年爭取連任意外成為落選頭，讓不少支持者錯愕。隨後被賴清德重用，延攬加入從事黨務工作，成為黨部發言人兼新聞部主任，接著擔任組織部主任，扛起黨內組織大任。

新北市中和區選區結構藍大於綠，民進黨過去大約能搶3席次。然而2022年歷經「三張大戰」，黨內四大派系全都推出人選，原為英系的張志豪轉投湧言會參選，英系另外派出前立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，在4搶3的情況下，黨內互打激烈，當時張志豪從初選第一意外落敗。這一次捲土重來，再度上演「三張大戰」競爭激烈。



