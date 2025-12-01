賴清德強化國防！黃暐瀚拋3問點破藍營難題

▲總統賴清德日前投書宣布將提升1.25兆國防預算。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前投書宣布計畫8年投入1.25兆國防特別預算，並稱中國以2027年完成武統的準備為目標，引發社會熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（1）日以「努力不戰，追求和平」8字為題寫下，他認為綠營厚植國防，是為了達成不打仗的最高目標，那藍營追求和平的手段、方法為何？要不要統一，又該怎麼統？如果台灣人民不願意統，打仗怎麼辦？

黃暐瀚昨發文指出，他認為綠營的兩岸解方很簡單，就是：「兩岸互不隸屬、厚植國防、避免戰爭」。兩岸不打戰是最高目標，為了達成目標，得厚植國防，有實力，敵人才不會來，不敢來，不願來。

同時，黃暐瀚說，藍營追求和平也沒有錯，但追求和平的手段、方法為何？目前他看得不是很明白。他更直問：一、未來要不要走向統一？；二、怎麼統？（誰統誰？）；三、如何和平？（如果台灣民意不願統，對岸就要打，怎麼辦？）

黃暐瀚也直言，當然，如果依照香港澳門的模式，回歸成中華人民共和國的一部分，自然就沒有打仗的問題。但這麼一來，中華民國不就消失不見了嗎？身為中華民國台灣派的人，怎麼可能接受這個方案呢？把問題攤開來看，自然就清楚明白。

