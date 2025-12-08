賴清德強調續和美全球民主夥伴合作 為印太和全球和平作出貢獻

總統賴清德8日下午以錄影方式為「美國全球領袖人才參訪計畫八十五週年慶祝茶會」致詞。（總統府提供）

總統賴清德今（8）日為「美國全球領袖人才參訪計畫八十五週年慶祝茶會」錄製致詞時表示，臺美交流在教育、文化與人才培育上持續深化，未來臺灣將繼續與美國及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

賴總統以學友身分獻上最誠摯祝福表示，二零零四年他擔任立委時，在谷立言處長的推薦下參與「美國全球領袖人才參訪計畫」，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性，非常感謝能夠有這個難得的經歷。

賴總統指出，現在臺美的緊密關係體現在各層面的擴大合作。除了「美國全球領袖人才參訪計畫」，還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名臺美學人相互交流。

賴總統說，過去三年，臺灣也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來臺學習華語，成為連結臺美下一代的重要橋梁。今年臺灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴總統藉這個機會感謝美國政府與國會跨黨派對臺灣的堅定支持。強調未來，臺灣會繼續與美國以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。