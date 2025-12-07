賴清德強調「不改國號、不必宣布獨立」 劉世芳回應了

內政部長劉世芳。（中時資料照／劉宗龍攝）

總統賴清德昨（6）日親自說明民進黨不更改「中華民國」國號的原因，強調保留現行國號有助團結台灣社會，且台灣本就是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。此言一出，也讓外界再度關注內政部長劉世芳過去曾喊話「讓賴清德當台灣國的主人」的相關言論。對此，劉世芳今（7）日回應指出，在大多數民眾心中，「我們走到世界各地，就是台灣人」，並強調台灣是主權獨立國家，目前國號就是中華民國。

賴清德昨日出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞時表示，民進黨執政多年從未更改國號，目的在於維繫台灣內部的最大共識。他指出，「中華民國」四個字寫在憲法裡，保留這個名稱有助於社會團結，而台灣已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立，核心訴求仍是儘可能凝聚台灣團結力量。

綜合媒體報導，對於自身先前言論再被提起，劉世芳今日在出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典前受訪時回應，她認為台灣社會普遍認同自身身分，「行走世界各地，我們就是台灣人」。她並說，許多台灣人也認定台灣是主權獨立的國家，而現在的國號，就是中華民國。

