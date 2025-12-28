賴清德強調「國防預算是戰力展現」 解析中共2027攻台時間表

賴清德提到「中國2027年攻台時間表」。（圖／翻攝自賴清德臉書）





總統賴清德接受專訪表示，國防建設不是抽象數字，而是確保國軍能在第一線守護人民生命與財產安全的關鍵，並提到「中國2027年攻台時間表」。

投資國防就是投資和平

賴清德日前在臉書與Threads表示「投資國防，就是投資和平！」，並說明自己將在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受訪問，賴清德指出，這裡是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造。

廣告 廣告

賴清德說明，「為什麼特別選在這裡接受專訪？因為我希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實的國防戰力。我們能夠提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全」。

中國若對台動武須克服跨海作戰的高難度

賴清德接受三立新聞《話時代人物》談及區域安全情勢，回應外界關注的「中國2027年攻台時間表」說法。他指出，相關說法源自美國中央情報局局長在國會的說明，內容提到中國國家主席習近平曾在內部會議要求於2027年前完成對台軍事準備。賴清德表示，是否完全屬實不必過度爭論，但若該說法成立，也意味著中國目前仍未具備足夠能力。

賴清德進一步分析，中國若企圖對台動武，必須克服跨海作戰的高難度，與俄羅斯對烏克蘭的陸地入侵情況截然不同。國際間對此已有許多評估與研究，而根據美國情報部門在國會聽證中的說法，目前仍認為中國尚未具備全面侵台的實力。

不過賴清德也強調，台灣不能因此自滿，而是要持續強化防衛能力，提升「豪豬戰略」的嚇阻效果。他指出，近年G7七大工業國領袖峰會多次在共同聲明中提及，台海和平穩定攸關全球安全與繁榮，國際社會不容任何國家以脅迫或武力方式改變現狀。

賴清德最後表示，中國對台的威脅已不再只是兩岸問題，而是牽動整個印太地區與國際社會的共同關切，台灣唯有持續壯大自身實力，才能維護區域和平與穩定。

更多東森新聞報導

網傳政府將發1萬2千元！事實查核中心打假：純屬虛構

周杰倫見證下高掛球衣 林書豪：永遠會記得今晚

獨家／車裝V型「破冰齒」雪鍊 抓地力佳！防打滑

