賴清德彈劾公聽會 張亞中：總統是否走上民選獨裁？

國民黨團推薦學者、孫文學院總校長張亞中在「彈劾賴清德總統」公聽會中直言，當彈劾成為不可能，「總統是否已走上民選獨裁？台灣要這樣的民主嗎？」（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

立法院15日上午舉行第二場全院委員會，是為「彈劾賴清德總統」公聽會。民眾黨團推薦的學者、前立委張其祿表示，當行政體系拒絕回應多數民意時，憲政秩序已經癱瘓，覆議、釋憲、不信任案、倒閣等工具無法使用，導致行政院長有責無權，總統有權無責；國民黨團推薦學者、孫文學院總校長張亞中也直言，當彈劾成為不可能，「總統是否已走上民選獨裁？台灣要這樣的民主嗎？」

張其祿指出，賴總統彈劾案的核心不只是彈劾案，而是在雙少數政府情況下出現制度的失靈，且逐漸演變成民主運作結構性問題。他認為，彈劾案提出並非單一政策問題，而是行政體系高度對抗，這些行為超越一般政治攻防範疇，行政與立法相互制衡機制停擺，民主空轉，少數政府長期僵局暴露結構性問題。

廣告 廣告

張其祿說，當覆議、釋憲、不信任案、倒閣這些工具沒辦法使用，不信任案與倒閣即便形式上成功，也僅能更換行政院長，實務上未必能真正更換，因為總統仍可不經立法院同意再次任命同一人，行政院長有責無權，總統有權無責。

張亞中則表示，賴總統的行為當然已經違憲，但是因為政治因素，彈劾已不再可能，「當彈劾成為不可能，總統是否已走上民選獨裁？台灣要這樣的民主嗎？」張亞中也喊話在座學者與立委們，暫時放下政黨立場，不要先問「你站在哪一邊」，而要先問「這樣做，對不對？」；不要急著替任何政黨辯護，而要先替中華民國憲法與台灣民主負責。

張亞中強調，探索道理最基本的方法，就是將心比心、換位思考，「民進黨的朋友想一想：如果今天做出同樣行為的，不是賴清德，而是一位國民黨籍的總統，你們會接受嗎？你們會說這是『合憲』嗎？」如果答案是否定的，那麼今天真正該被捍衛的，就不是立場，而是憲法與民主的底線。

張亞中說，今天大家要討論的，不只是賴清德是否該被彈劾，而是中華民國憲法，還要不要救？台灣的民主，要不要繼續沉淪？

【看原文連結】