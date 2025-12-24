賴清德彈劾時程曝光 在野黨明年將兩度邀請赴立院說明

國民黨團總召傅崐萁。（周毓翔攝）

立法院院會26日將討論在野黨所提賴清德總統彈劾案，國民黨團總召傅崐萁今（24日）於國民黨中常會上報告彈劾日程，明年2月、5月將兩度邀請賴清德到立院說明，並將舉辦多場縣市公聽會，最終於明年5月20日進行全院彈劾表決；傅崐萁喊話全民起義，推翻賴清德的暴政。

傅崐萁指出19日藍白兩黨在立院宣示，要反專制反獨裁反帝制，要彈劾賴清德，22日藍白兩黨全員連署，23日程序委員會將彈劾案排入議程，26日院會就會提出彈劾程序案。

根據規劃，傅崐萁指出，明年1月立法院會先舉辦兩場公聽會，2月會第一次邀請賴清德到立院說明，3至5月間將陸續在全台22縣市舉辦彈劾公聽會，5月再邀請賴清德第二次到立院說明，並於5月20日進行全院彈劾投票。

國民黨文傳會主委吳宗憲補充，立院公聽會時間大約是在1月14、15日，預計1月21、22日第一次邀請總統到立院說明，第二次邀請總統大約是在5月13日。

傅崐萁表示，這是全民起義彈劾賴清德的時刻，當賴清德把台灣當成他「清德宗」登基元年，全民就應該起義推翻暴政，全民都應該有所作為，彈劾賴清德是為了匡正台灣，呼籲國人一起加入這個行列。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白兩黨一定會捍衛憲法尊嚴、捍衛國會尊嚴，這是藍白合作的真諦，希望彰顯民主自由法治人權的核心價值，會持續在立院推動福國利民政策，未來合作勝選才能保護台灣，穩定政局。

