賴清德彈劾案公聽會將登場 學者名單曝光

總統賴清德彈劾案公聽會將在下周登場。（圖：翻攝自總統府YT頻道）

立法院針對總統賴清德彈劾案的後續程序已經開跑。立法院發出全院委員會開會通知單，預告將於1月14日與15日舉行「對總統提出彈劾案」公聽會。公聽會除了由朝野立委組成審查小組外，也邀請各黨團推薦的專家學者與會，國民黨團派出仉桂美、張亞中等人；民進黨團派出黃帝穎、賴秉詳等人；民眾黨團則派中林騰鷂、張其祿等人。

依立院規劃，公聽會分為兩場舉行。首場由林德福、邱鎮軍、徐巧芯、莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱、劉書彬等人擔任審查小組委員；第二場則由羅智強、王育敏、王鴻薇、王義川、吳思瑤、沈發惠、陳昭姿等人出席。學者部分，藍營派出仉桂美、游毓蘭、李岳洋，以及張亞中、彭錦鵬、周威廷等人，綠營則由賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱、林俊宏等人列席。民眾黨方面，安排林騰鷂與張其祿參與。公聽會議程期間，專家學者各發言10分鐘，審查小組委員各發言10分鐘，學者專家綜合答覆30分鐘，全程預計3小時。

公聽會結束後，1月21日及22日將召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院說明並接受詢答，若未出席則由各黨團自行發言，4月27日召開第二次聽證會，5月13、14日召開第二次全院委員會。二度邀請賴清德到立院說明，並備詢問；最後於5月19日的立法院會舉行彈劾案投票。