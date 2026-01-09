賴清德彈劾案公聽會陣容出爐 藍綠白學者交鋒

立法院去年底通過總統賴清德彈劾提案，院方已於8日發出開會通知，定於1月14日、15日舉行公聽會。各黨團推薦學者名單隨之出爐，國民黨團推派仉桂美、張亞中，民眾黨團推派張其祿，民進黨團則由黃帝穎等人代表出席。

總統賴清德的彈劾案將在14、15日舉行。（圖／中天新聞）

依據規劃時程，兩場公聽會結束後，立法院將於1月21日、22日召開第一次全院委員會，屆時將邀請被彈劾人賴清德到院說明並接受詢問。後續預計在5月13日及14日召開第二次全院委員會，再次邀請被彈劾人說明。最終的彈劾案投票日期定於5月19日，此時程與民眾黨團主張一致，兩黨團將共同推動。

根據開會通知單內容，首場公聽會定於14日上午9時舉行。出席立委包括林德福、邱鎮軍、徐巧芯、莊瑞雄、陳培瑜、劉書彬及鍾佳濱。在學者專家方面，國民黨團推薦仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨團推派賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨團則由林騰鷂代表與會。

張亞中是總統賴清德彈劾案的國民黨團推派學者代表。（圖／中天新聞）

第二場公聽會將於15日上午9時展開，出席立委名單有王育敏、王義川、王鴻薇、吳思瑤、沈發惠、陳昭姿及羅智強。各黨團推薦的學者陣容部分，國民黨團派出張亞中、彭錦鵬、周威廷；民進黨團推派陳怡凱、林俊宏；民眾黨團則由張其祿出席參與討論。

