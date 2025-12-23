賴清德彈劾案列入週五院會 1.25兆國防特別條例再度遭藍白阻擋

藍白黨團上週五召開記者會，宣布將啟動彈劾總統賴清德程序。立法院程序委員會今（23）日開會，針對在野黨所提「賴清德總統彈劾案」的院會議程安排作出決定，最終由藍白以人數優勢強行通過。另外，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，本次會議也再度暫緩列案。

由民眾黨立委劉書彬提案，將藍白所提彈劾案排入本週五（26日）院會報告事項，並交全院委員會併案審查，雖然民進黨立委表達反對，但在表決同票情況下，依規定同票由主席決定，召委翁曉玲裁示，提案通過。

會中，民進黨立委王義川批評，在野黨喊彈劾總統「你們知道不會過」，直言「就硬要賴清德來這裡被罵而已」，並酸「叫你們倒閣你們也不敢，不是6、7成民意，還不敢倒閣」。

隨後宣讀劉書彬提案時，翁曉玲在詢問「有無異議」後表示「我沒有聽到有異議」，使民進黨團不滿，隨即衝上主席台前抗議、敲桌。最終表決結果在場18人，贊成9票、反對9票，同票依規定由主席裁決，翁曉玲裁示贊成，提案通過。

