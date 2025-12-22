賴清德彈劾案在野要辦公聽會 郭正亮大讚妙招

藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案，會在全國各地舉辦「彈劾總統公聽會」，辦完後才會正式進行投票表決程序。對此，前立委郭正亮大讚妙招，把時間拉長，讓台灣各地廣為人知！這是非常聰明的提議。

憲法法庭19日僅由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。

廣告 廣告

藍白立委19日宣布要對賴清德總統提出彈劾案，民眾黨21日表示，彈劾文已簽署完畢，將於23日排入程序委員會、26日提出彈劾程序草案，也會在全國各地舉辦「彈劾總統公聽會」，辦完後才會正式進行投票表決程序。

民眾黨指出，會在立法院先召開公聽會，並邀請賴清德列席說明，「請賴清德注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照《立法院職權行使法》規定，請你以被彈劾人的身分列席說明。」

民眾黨提醒賴清德，請被彈劾人列席說明的條文，是賴清德當立委時就通過的條文，不知道到時會不會又說「這條文違憲」。

前立委郭正亮22日在《亮話天下》直播時表示，彈劾案成案後，會到各縣市辦公聽會，明年520前後舉行第二階段投票，這是妙招。

郭正亮分析，彈劾案第二階段需要立委三分之二同意，通過的機率很低。但是彈劾案重點在於立法院可以邀請賴清德到立法院說明，「我認為賴清德不會來」，不會來很好，就把時間拉長，讓台灣各地廣為人知！這是正面的發展，非常聰明的提議。

【看原文連結】