賴清德彈劾案排入本周五議程 總統府：只要合法合憲都尊重

郭雅慧表示，只要是合法合憲，它有完備的程序，總統府都會給予尊重。（圖／報系資料庫）

藍白立委發起彈劾閣揆卓榮泰、總統賴清德的提案，總統彈劾案已確定列入本週五的議程，並要求總統為此到立法院接受詢答。總統府發言人郭雅慧23日表示，只要合法合憲，總統府都會給予尊重。並呼籲在野黨立委，把總預算順利地完成送出立法院。

郭雅慧受訪時表示，在憲政體制之下，立法院對於行政院長或是對於總統本來就有相關的制衡手段，這部分只要是合法合憲，它有完備的程序，總統府都會給予尊重。

郭雅慧說，但她要特別提醒，國政若要順利地運作，五權分立，行政、立法、司法各個機關都要如常的運作，是非常重要的。賴總統在國政上面努力，而總預算在8月送進去立院，但總預算還沒有機會進入委員會進行討論。

郭雅慧提醒在野黨立委，總預算會影響的不單單是國家安全、國政運作，還有包括社會民生，以及地方建設等，懇請在野黨立委回到立法院，把總預算順利地完成送出立法院。

郭雅慧指出，總統已經有多次表達，他樂意進到立法院進行國情報告，希望是在合法合憲、程序完備情況之下，能進行這些溝通跟說明，期盼朝野回到體制面上，用這個制度的完備情況下，讓台灣現在面臨內外挑戰，國家能夠穩定地向前。

郭雅慧說，大家政黨不同，不過國家只有一個，總預算能夠趕快地完成，這是要再特別拜託在野黨的立委們多多地思考。

媒體再問，民眾黨希望總統依照立法院職權行使法規定，以被彈劾人身份列席說明，這與國情報告不同。郭雅慧表示，合法合憲情況之下，都予以尊重。

另外，關於有媒體報導，指府院曾請黨政高層跟大法官蔡宗珍溝通，民眾黨團總召黃國昌赴北檢遞交告發狀。郭雅慧回應，對於司法，總統立場一直都表達非常清楚，就是尊重司法的獨立，不介入個案，也沒有所謂的施壓，這些特定報導沒有查證、臆測影射，沒有評論的價值。

