賴清德彈劾案時程公布 估明年519立院投票

[Newtalk新聞] 立法院國民黨、民眾黨提出對總統賴清德彈劾案，國民黨團書記長羅智強今（26日）公布彈劾案時程，將於明年1月21日與22日會召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院說明並備詢問，並在明年5月19日進行彈劾案投票。

羅智強表示，國民黨團今天召開黨團大會後決定，他們會在1月14日跟1月15日舉行賴清德彈劾公聽會，1月21日與22日會召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人到院說明並備詢問，各黨團都會推派代表詢問，但若被彈劾人沒有出席，就改為（黨團代表）自行發言。

羅智強接續說明，明年4月27日，會依照《立法院職權行使法》舉行聽證會，在明年5月13月跟5月14日召開第二次全院委員會，二度邀請被彈劾人到院說明並備詢問，最後一個就是5月19日的彈劾案投票。

羅智強強調，國民黨團大會決定的期程，安排跟民眾黨團是一致的，因此兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

羅智強也說，他要誠心建議賴清德要有三個柔軟心，要對軍人柔軟、要對警消柔軟。要對公教柔軟。賴清德他一直在說立法院沒有審預算，但實事上，賴清德若有柔軟的心，預算早就開始審了，軍人保家衛國在前線衝鋒，賴清德編9500億元預算國防跟1.2兆軍購買武器，但有沒有想過軍人編現比這麼低的原因是什麼？就是因為今天沒辦法給軍人足夠的尊嚴跟待遇。

羅智強表示，國民黨站在捍衛軍人福祉的立場，而提出軍人加薪法案，但立法院通過的法案，該編的預算，結果賴清德違法不編。所以，他們也急著要審總預算，但今天卡住總預算案的是賴清德那冷漠無情的心，所以他拜託賴清德為軍人多想想，如果賴清德願意編預算，立法院立刻就會開始審預算，否則立法院如何審一個違反的預算？

