賴清德彈劾案時程曝光！預計明年5/19記名投票

【記者邱筠媜／台北報導】國民黨團、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，該案今（26日）院會將交付全院委員會審查，民眾黨主席黃國昌公布提案時程，明年1月21日、1月22日、5月13日、5月14日將召開審查會，邀請賴清德前往立法院說明，並接受立委詢問，明年5月19日賴清德上任2週年前夕，進行彈劾案記名投票。

民眾黨團今上午召開「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席。

黃國昌在會中公布賴清德彈劾案時程表，明年1月14、15日舉辦公聽會，邀請7名學者專家參加，其中國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人；明年1月21、22日召開審查會，邀請賴清德前往立法院說明15分鐘，並接受立委詢問。

明年4月27日會舉辦聽證會，邀請政府人員出席、社會人士表達意見，並接受立委詢問；明年5月13、14日再度召開審查會，邀請賴清德前往立法院說明；明年5月19日，賴清德上任2週年前夕進行彈劾案記名投票。

賴清德彈劾案時程表。張啓楷提供

