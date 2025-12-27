賴清德彈劾案確定明年5／19投票 12萬網友表態太震撼

立法院院會26日通過總統賴清德彈劾案，將正式邀請被彈劾人賴清德到院說明，投票時間預定在2026年5月19日。有YouTube頻道針對「立法院真的過了，彈劾總統賴清德確定明年5月19日投票」進行網路投票，截至今天(27日)晚上，有12萬人參與投票，高達93%的網友表示支持彈劾。

有22萬粉絲訂閱的《街頭麥克風》YouTube頻道，26日起針對「立法院真的過了，彈劾總統賴清德確定明年5月19日投票」進行網路投票，截至27日晚上8點30分、已有12.2萬人參與投票， 目前民調仍在進行中。有93%的網友表示支持彈劾；4%的網友表示反對彈劾；3%沒意見。

廣告 廣告

網友留言表示，「豈止需要彈劾，下台之後必須接受司法審判」、「這將會是我生平第一次投票給賴清德，支持彈劾」、「就任以來，完全沒有顧及百姓生活，大罷免明明就賴清德搞的，一直內鬥真的當自己是皇帝了」、「空轉一年多，就為大罷免」、「最好能像公投，讓人民經過投票決定」、「還要2/3立委同意，這彈劾是不可能過的，就是一種不信任態度」、「雖然知道彈劾不會過關，但是就是要看賴歷史留名」、「這個人民都不能投，下次是決議，再來是大法官，後面都過不了」、「希望大法官也可以一起處理」。

【看原文連結】