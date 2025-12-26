賴清德彈劾案藍白表決通過 明年1/21邀總統說明、5/19立院投票
行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨、民眾黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案，彈劾總統提案排入今天上午立法院會議程，經表決，60人贊成、51人反對，藍白挾人數優勢通過，將於明年1月14日、15日舉行公聽會；1月21日、22日由全院委員會召開審查會，邀請被彈劾人說明並進行詢問；4月27日將舉行聽證會；5月召開第二次審查會，最終於5月19日進行彈劾案投票。
卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團19日舉行聯合記者會，宣布對賴清德啟動彈劾案程序。國民黨立委傅崐萁等60人、台灣民眾黨立委黃國昌等59人隨後分別對賴清德提出彈劾案。立法院程序委員會23日開會時，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程，列為報告事項第2案、第3案。
立法院會今天開會，處理報告事項議程時，將這兩個彈劾提案交全院委員會併案審查後，藍白對院會所做決定提出復議，並立即處理。
依據黨團共識，傅崐萁登記發言表示，賴清德就職以來，沒收國家的民主與憲政，還踐踏憲法，因此他們才嚴正提出彈劾案。黃國昌說，賴清德侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序追究責任，彰顯國會在民主憲政下的價值。
民進黨立委鍾佳濱表示，在野黨把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲，呼籲在野黨不要做出違法、違憲的決定。民進黨立委吳思瑤說，為何禍國殃民的在野黨要報復努力福國利民的執政黨，這樣的彈劾根本是政治鬥爭，也是空包彈，在野心知肚明席次加起來不到三分之二，彈劾案不會通過，但為何還要這麼做，就是為了羞辱賴清德，「我們要審預算，不要搞彈劾」。
表決階段，針對傅崐萁、黃國昌所提復議案，民進黨立委反對，也在議場高舉標語，高喊「彈劾攏係假、亂台才是真」等口號，但不敵藍白人數優勢，因此復議案通過，報告事項另作決定。
傅崐萁、黃國昌針對這兩案，提出重行決定的提議，即彈劾案相關事務及時程。全院委員會部分，將於明年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見；1月21日、22日及5月13日、5月14日舉行審查會，邀請被彈劾人賴清德列席說明。
提議也指出，明年4月27日將舉行聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席，表達意見與證言，並由立委進行詢問。最後，將在5月19日於院會進行彈劾案投票。
經表決，民進黨立委因人數劣勢再敗，因此通過傅崐萁、黃國昌的提議。
根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。
立法院職權行使法也規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。
其他人也在看
震撼空襲畫面曝光！川普重擊西非ISIS據點 奈國官方證實雙方合作
美國總統川普美東時間25日宣布，已對奈及利亞境內的伊斯蘭國（ISIS）發動強而有力的致命打擊，美方隨後釋出空襲影片。另一方面，奈國外交部證實兩國合作對恐怖分子實施空襲；奈國總統提努布也在耶誕夜強調，奈及利亞會竭盡全力維護宗教自由。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 17
藍白又來！彈劾賴清德案擬「這天」投票 總統府回應了
即時中心／顏一軒報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26）日交付全院委員會審查。民眾黨團稍早公布，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並於5月19日賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，總統府回應，立法院對於行政院長或總統，本來就有相關的制衡手段，只要是合法合憲、程序完備，都會給予尊重。民視 ・ 1 小時前 ・ 27
憲法法庭復活！停砍年改法案 今日副署公告但不執行
停砍年改法案12日在藍白主導下三讀通過，並於18日送抵總統府與行政院，最遲應於28日公布，由於28日適逢週日，府院今（26日）將正式拍板定案。據掌握，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以復活後，對於停砍年改法案，行政院將「副署不執行」，並聲請釋憲，總統也於今日公告相關法案自由時報 ・ 6 小時前 ・ 113
藍白推未來帳戶 稱需3841億元
為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日宣布提出「台灣未來帳戶特別條例」，若立院通過，回溯至民國114年9月1日起，未滿12歲者由政府為其存入一筆基金5萬元，每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。初始投入經費1130億元，試辦13年，加上每年新生兒及提撥，總經費將達約3841億。對此，衛生福利部直言不看好，所需花費太高，要全面審慎評估。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 41
魯紀賢涉共諜案 洩漏蔡英文出訪行程給中共 再遭起訴求刑15年
扯鈴教練魯紀賢涉共諜案，收受至少新台幣570萬元為中國在台發展組織，北院更一審判刑10年6月。北檢查出，魯紀賢另涉吸收華航簽派員葛倉豪、空軍第七通信航管資訊中隊中士陳旻琪等人，洩漏前總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯並過境美國等行程資料，今天依國安法起訴魯紀賢等4人，求處魯紀賢合計15年以上有期徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 45
賴清德稱「憲法規定明年度預算今年底要審完」 許甫開酸：您說的是哪部？
總統賴清德今（25）日出席活動致詞時提到，「憲法明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完」，此言論一出，引發在野黨抨擊。對此，有意投入2026台北市松信區議員選舉的民眾黨前副秘書長許甫吐槽，根本沒有這規定，「總統，您說的憲法是哪部？」中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 238
老子不玩了！61歲資深男星突宣布退保演藝工會 「月退金收入」曝光
61歲資深演員李國超與小5歲高欣欣愛情長跑20年，兩人登記5年後，日前補辦婚宴席開38桌，近日他在社群網站透露自己去了勞保局，又去了中華演藝總工會辦理退保，笑說理由是：「老子不玩了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
別驚慌！北捷市政府站13:00演練無差別攻擊 將發避難告警細胞簡訊
台北市19日發生隨機攻擊事件，為強化防災韌性，台北捷運市政府站及市府轉運站今天下午1時將進行危安演練，模擬歹徒丟擲汽油彈、無差別攻擊的應變處置，並發送避難疏散告警細胞簡訊，提醒民眾收到模擬警報勿驚慌也無須採取行動。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 45
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 183
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 104
公認最雷的交換禮物？他點名「4物品」掀共鳴 網分析原因
昨天（25日）聖誕節，不少民眾應景舉辦交換禮物活動，不過送禮要送到心坎不容易，收到不喜歡的禮物也是常有的事，有網友也好奇「公認最雷的交換禮物是什麼？」引發討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 2 小時前 ・ 1
北捷北門站全車大奔逃！「男子拿雨傘狂敲」引恐慌 原因曝光
列車抵達北門站後，該名男子與其母親隨即下車，母親向趕來處理的站務人員解釋，兒子是因突發性恐慌症狀所致，並無惡意攻擊他人的行為。台北捷運公司指出，行控中心接獲通報後，立即指示行車專員透過廣播向車內乘客安撫說明，維持現場秩序。隨後，捷運警察、所轄派出所員警及...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 270
生育全球倒數 少子女化辦公室在哪
因應少子女化困境，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日共同宣布提案設立「台灣未來帳戶（TFA）」，由政府替孩子預存資金，黃國昌更指控，民進黨執政後宣稱要成立的少子女化辦公室，其實從沒成立過；對此，行政院及衛福部均表示，民國106年即成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，明年則將成立專責單位「兒少及家庭支持署」。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10
「舉槍造勢」被批鼓動仇恨 謝龍介：象徵鳴槍起跑
國民黨24日通過徵召立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連昨在台南市感恩餐會造勢，送上吉祥物「玩具手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。民進黨立委林俊憲表示，選舉應用民主的方式去爭取選民的支持，而不是靠暴力及鼓動仇恨；謝龍介澄清，他曾擔任過台南海軍陸戰隊退伍軍人協會理事長，被提名以後他們送槍，自由時報 ・ 2 小時前 ・ 88
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 219
彈劾總統時程表一次看！藍白2度邀賴清德到立法院說明 擬5／19記名投票
國民黨團與民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，針對彈劾案時程，國民黨團書記長羅智強今（26日）指出，1月14日、1月15日舉行兩場公聽會，1月21日、1月22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並被詢問；另在5月13日、5月14日會召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明。最後，5月19日將進行彈劾案的投票，此期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 18 小時前 ・ 372
立法凌駕行政權？在野主席否認
國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨宣布成立台灣未來帳戶（ＴＦＡ），並擬提台灣未來帳戶特別條例到立院審議，遭質疑立法權踰...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
60：51！藍白通過「彈劾賴清德」提案 綠：不會過
即時中心／潘柏廷報導行政院長卓榮泰拍板不副署藍白再修版《財劃法》後，而因總統賴清德也表態力挺政院的決定，使得在野立委上週五（19日）正式宣布要提案彈劾賴清德；立法院今（26）日上午表決之前各黨團推派代表發言，其中，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱痛便批兩黨精神錯亂，還是黨格分裂。但歷經記名表決後，藍白仍挾多數人數優勢，以贊成60票輾壓民進黨反對51票，使得「對總統賴清德提出彈劾案」提案通過。民視 ・ 55 分鐘前 ・ 2
聖誕老人通過台灣上空！ 國防部罕見曝飛越照：武裝部隊保持空域控制
根據北美防空司令部在官網、Instagram、X發布的消息，聖誕老人今年照舊選在聖誕節前夕「平安夜」，從北極的住處乘坐雪橇，開始執行他的環球送禮之旅，陸續飛往俄羅斯、馬紹爾群島、紐西蘭、澳洲、巴布亞紐幾內亞、日本、南韓、北韓、中國、台灣等地，目前已累計發送約43億份...CTWANT ・ 1 天前 ・ 275