賴清德彈劾案藍白表決通過 明年1/21邀總統說明、5/19立院投票

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨、民眾黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案，彈劾總統提案排入今天上午立法院會議程，經表決，60人贊成、51人反對，藍白挾人數優勢通過，將於明年1月14日、15日舉行公聽會；1月21日、22日由全院委員會召開審查會，邀請被彈劾人說明並進行詢問；4月27日將舉行聽證會；5月召開第二次審查會，最終於5月19日進行彈劾案投票。

卓榮泰宣布不副署財劃法後，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團19日舉行聯合記者會，宣布對賴清德啟動彈劾案程序。國民黨立委傅崐萁等60人、台灣民眾黨立委黃國昌等59人隨後分別對賴清德提出彈劾案。立法院程序委員會23日開會時，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程，列為報告事項第2案、第3案。

立法院會今天開會，處理報告事項議程時，將這兩個彈劾提案交全院委員會併案審查後，藍白對院會所做決定提出復議，並立即處理。

依據黨團共識，傅崐萁登記發言表示，賴清德就職以來，沒收國家的民主與憲政，還踐踏憲法，因此他們才嚴正提出彈劾案。黃國昌說，賴清德侵犯憲政秩序，就該透過彈劾程序追究責任，彰顯國會在民主憲政下的價值。

民進黨立委鍾佳濱表示，在野黨把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲，呼籲在野黨不要做出違法、違憲的決定。民進黨立委吳思瑤說，為何禍國殃民的在野黨要報復努力福國利民的執政黨，這樣的彈劾根本是政治鬥爭，也是空包彈，在野心知肚明席次加起來不到三分之二，彈劾案不會通過，但為何還要這麼做，就是為了羞辱賴清德，「我們要審預算，不要搞彈劾」。

表決階段，針對傅崐萁、黃國昌所提復議案，民進黨立委反對，也在議場高舉標語，高喊「彈劾攏係假、亂台才是真」等口號，但不敵藍白人數優勢，因此復議案通過，報告事項另作決定。

傅崐萁、黃國昌針對這兩案，提出重行決定的提議，即彈劾案相關事務及時程。全院委員會部分，將於明年1月14日、15日舉行公聽會，聽取社會公正人士意見；1月21日、22日及5月13日、5月14日舉行審查會，邀請被彈劾人賴清德列席說明。

提議也指出，明年4月27日將舉行聽證會，邀請政府人員及社會上有關係人員出席，表達意見與證言，並由立委進行詢問。最後，將在5月19日於院會進行彈劾案投票。

經表決，民進黨立委因人數劣勢再敗，因此通過傅崐萁、黃國昌的提議。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

立法院職權行使法也規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。