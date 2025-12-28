賴清德彈劾案 單厚之曝重要意義：一定要把賴拖下來

立法院藍白立委26日挾人數優勢通過總統賴清德彈劾案，並邀請被彈劾人賴清德列席說明，明年5月19日進行彈劾案記名投票表決。資深媒體人單厚之坦言，彈劾案不會成，但在野黨唯有透過彈劾的方式訴諸民眾，如今面臨憲政危機，一定要用此舉把賴拖下來。

賴清德日前接受媒體專訪，批評在野黨令人費解，「公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統」。單厚之昨（27）日在政論節目《新聞大白話》指出，如今所有所有問題根源就在於民進黨不遵守憲法。

單厚之進一步表示，如今行政院不副署《財劃法》，憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決宣告《憲法訴訟法修正案》違憲，顯見如今憲法法庭就是「要什麼東西就給什麼」，會給民進黨想要的結果。單厚之感嘆表示，看到卓揆經歷8次覆議8次否決，又看到憲法法庭宣告立院違憲，護航賴清德到底，這不是遙控器是什麼？

然而，單厚之坦言，彈劾賴清德的案子不會成功，但在野黨沒有別的方式，只好透過彈劾的方式訴諸民眾，如今已有憲政危機，行政院不遵守立院法律、不副署，憲法法庭又是民進黨的遙控器；單說彈劾案雖然不會過，但在野黨還是要做這種事，必須把賴從神壇上拖下來，原本賴高高在上，壞事都是卓揆跟大法官扛，這次要把賴拖下來。

