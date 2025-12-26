賴清德彈劾案「時程一次看」！立法院通過提案 黃國昌：別連自己修的法都不遵守

立法院今（26）日院會審議國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨擬具的對總統賴清德提出彈劾案，國民黨團、民眾黨團於院會提出復議案後，經2次表決均由在野黨60人贊成為多數，決議依照國民黨團、民眾黨團共同提案通過。依照在野黨團共同提出的彈劾案時程表，將於明（2026）年1月中旬舉行公聽會、4月下旬召開聽證會，並於1月下旬及5月中旬各開2次審查會，邀請賴清德親自說明並答詢。

根據《憲法增修條文》第4條第7項，立法院對於正副總統的彈劾案，須經全體立法委員2分之1以上提議，全體立法委員3分之2以上決議，再聲請司法院大法官審理。依照目前立法院席次分配，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席，另有2席配合國民黨團的無黨籍立委；換言之，在野黨共62席、執政黨51席，在野黨僅略多於2分之1，要向大法官聲請審理彈劾，必須有執政黨支持才可能達成。

立法院今日院會處理國民黨團、民眾黨團共同就對賴清德提出彈劾案提出的復議案進行表決，首次表決結果，除了立法院長韓國瑜、副院長江啟臣未參與，在場111名立委，有60人贊成、51人反對、0人棄權；隨後，國民黨團、民眾黨團再提出重行決定，經第2次表決後，結果仍為出席111名立委，有60人贊成、51人反對，贊成者多數，在野黨團提案照案通過。

民眾黨立委黃國昌。（蔡親傑攝）

國民黨嗆賴清德「對憲政恐攻」 民進黨批：拿彈劾當遊戲

國民黨立法院黨團傅崐萁發言時表示，中華民國114年來首次提出對總統彈劾案，他們戒慎恐懼，也對民主國家發展至此感到遺憾，並播出時任民進黨主席蘇貞昌當年批評時任總統馬英九的發言；國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇則說，對賴清德提出彈劾，是因賴清德為了獨攬大權對憲政體制進行恐攻，國民黨團忍無可忍，因此行使在中華民國史上，首次由國會提出對國家元首的彈劾案。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱發言時則狠嗆，在野黨團簡直是把憲判當空氣、拿彈劾當遊戲，在野黨不只精神錯亂更黨格分裂，當年蘇貞昌是要「罷免」時任總統馬英九，在野黨團連罷免、彈劾都傻傻分不清，提出罷免是追究政治責任，提出彈劾要有違法失職為前提，在野黨團一方面指稱賴清德違憲，另一方面卻又控訴憲法法庭判決無效，「立法院不要再做出國會違法、違憲的決定」。

​ 民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱 。（蔡親傑攝）

將邀賴清德到立法院說明 黃國昌：別連自己修的法都不遵守

民眾黨立法院黨團今日上午於院會前召開記者會，總召黃國昌說明，民眾黨團與國民黨團會共同提出彈劾時程表，預定於1月14日周三進行首場公聽會，隔天周四再進行第二場公聽會，邀請社會公正人士、學者、專家到立法院出席公聽會表達看法，論述總統是否有拒絕公布法律的權力。依照《憲法》第72條規定，立法院三讀通過法律，總統10天內要公布，沒有條文賦予總統拒絕公佈的權力。

黃國昌指出，經過2場公聽會後，將在1月21日周三、1月22日周四由立法院全院委員會召開審查會，由2名彈劾案提案人代表說明彈劾意旨，再依《立法院職權行使法》規定邀請被彈劾人賴清德進行說明，期盼賴清德遵守自己當初在任立委時修正通過的法條，不要連自己修的法都不遵守，勇敢一點到立法院說清楚、講明白，我國《憲法》是何時賦予總統拒絕公布法律的權力。

黃國昌續指，審查會由賴清德說明15分鐘後，再由立委進行詢問；而聽證會則將在4月27日周一，邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言，再由委員詢問，前述聽證會完全依《立法院職權行使法》進行，實際上，憲法法庭先前就國會職權修法的宣判，僅有處罰部分違憲，其餘絕大多數條文都沒有違憲，因此依法仍可邀請相關人士出席聽證會，不出席或說謊就自行對外說明。

黃國昌說，完成聽證程序後，立法院全院委員會將在5月13日周三、5月14日周四再開審查會，一樣由2名彈劾案提案人代表說明彈劾意旨，邀請被彈劾人賴清德說明，再由各黨團代表針對彈劾意旨、被彈劾人說明進行詢答，並在5月19日進行彈劾案記名投票。依照《立法院職權行使法》第43條，立法院提出正副總統彈劾案交付全院委員會審查後，「得由立法院邀請被彈劾人列席說明」；第44條規定，彈劾案記名投票表決，如經全體立委3分之2以上決議，向司法院大法官提出彈劾案。

