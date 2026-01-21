賴清德彈劾案 立院首場審查會總統不列席 朝野互控言詞交鋒
針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今天（21日）進行審查會，賴清德未列席，朝野立委壁壘分明、言詞交鋒。國民黨立委傅崐萁表示，賴總統面對憲法責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。民進黨立委陳培瑜則說，彈劾案無正當性，只是為了羞辱賴總統。
行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法後，藍白立委對賴清德總統啟動彈劾案程序。根據時程，全院委員會14日、15日舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，邀請被彈劾人說明，由立委進行詢問，5月召開第二次審查會，5月19日進行彈劾案投票。
賴清德總統昨天（20日）發函給立法院長韓國瑜指出，立法院16日咨請列席21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。
會議流程先由彈劾案提案領銜人傅崐萁及黃國昌，各用10分鐘說明彈劾理由，接著由被彈劾人說明進行15分鐘說明，之後進入詢答階段，由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並可採聯合詢問方式。
因賴清德總統未列席，則改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。
立法院全院委員會上午準備開會前，台灣民眾黨立委黃國昌等人搬來賴清德的人形立牌，放在發言台兩側，引來媒體關注。
傅崐萁發言表示，今天是憲政史上最遺憾的一天，這絕非政黨鬥爭，更不是個人恩怨，而是要維護中華民國憲法制度與民主，但賴總統卻缺席，對憲法該負的責任與國會監督，選擇落跑、不敢面對全國民眾。
傅崐萁說，賴總統上任以來，掏空台灣新台幣40.5兆元，敗壞台灣民主憲政、毀壞國家安全，今天必須為民請命，守護台灣的民主，把國家的安全之盾、經濟之盾守護在台灣，呼籲全民一起彈劾賴總統。
黃國昌發言表示，面對破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依憲法行使彈劾權，立法院責無旁貸。依法公布立法院三讀通過的法律，是總統無法推卸的憲法義務，賴總統卻選擇當中華民國第一個拒絕公布國會通過三讀法律的總統，在憲政史上將留下無法抹去的污漬。
黃國昌說，賴總統是民主國家選出的總統，不是專制獨裁體制的皇帝，任何人必須向民主憲政、民意謙卑，有必要藉由彈劾程序再提醒賴總統，也期待能找到14位有良心的民進黨立委，勇敢站出來彈劾侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。
民進黨立委鍾佳濱表示，這次的彈劾案根本在打假球。民眾黨立委還說未來要全國巡迴說明，這是在為民眾黨縣市長候選人暖身，要去搶國民黨的縣市長席次，國民黨不要傻傻幫民眾黨辦巡迴舞台。
民進黨立委陳培瑜指出，藍白在立法院當家，只鬧事不做事，這次的彈劾案完全無正當性。在野上演這齣政治鬧劇，是要羞辱賴總統及製造國內的衝突，藉此博取政治聲量與舞台。況且根據相關規定，賴總統可以不用來，賴總統不出席完全合法、合理。
民進黨立委沈伯洋說，立法院試圖用彈劾總統的程序，撕毀憲法對於權力分立的分界，更把立法院當作法庭，要賴總統來受審。如果藍白自認為有最廣大的民意，為何不倒閣，用最正當的政治責任解決。
根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。
