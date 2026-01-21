賴清德彈劾案 總統發函不列席 全院委員會審查直播

針對藍白陣營提出的總統賴清德彈劾案，立法院全院委員會今（21日）明兩天召開審查會，邀請被彈劾人賴總統列席進行第一次說明。賴總統昨日發函給立法院長韓國瑜指出，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。

全院委員會現場畫面

針對賴清德總統發函，國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，對此表達最強烈的譴責與遺憾，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴總統身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向全民說明，賴總統若自認清白、坦蕩，何懼之有。

會議流程先由彈劾案提案領銜人傅崐萁及黃國昌各用10分鐘說明彈劾理由，接著由被彈劾人說明進行15分鐘說明，之後進入詢答階段，由國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團推派2人，每人15分鐘進行詢問，並可採聯合詢問方式。

因賴清德總統未列席，則改由各黨團推派委員進行發言，每人發言時間為10分鐘。