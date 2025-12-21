賴清德彈劾案 羅智強：23日程委會排案、最快26日交付審查

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院在野黨團19日提出賴清德總統彈劾案，國民黨團書記長羅智強今表示，將於週二(23日)立法院程序委員會排案，最快的話週五(26日)表決，表決通過成案即開全院委員會，送出彈劾日程表草案，包括召開公聽會、請被彈劾人到院說明以及第二次表決時程。

羅智強表示，目前傾向讓全國民眾都知道彈劾案的公聽會，因此要多花一點時間來進行，場次的部分藍白還在討論及協調，地點未必限於立法院，有可能到全國各地去舉辦公聽會。

羅智強表示，大家共識認為，現在是民主憲政時刻，希望全台灣人民都知道，今天必須守護台灣民主，因此要彈劾違憲的總統，所以這會有一個比較長和社會報告的過程。

羅智強說，至少第一場公聽會要在立法院來辦，如果有可能的話也可以立法院多辦幾場，也不排除是不是有政黨自辦的這種情形。兩黨的基礎共識就是希望能夠做社會的充分溝通與說明，形式的部分，立法院公聽會是其一，也可能有其他的方式來進行相關的說明。

