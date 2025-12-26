賴清德彈劾程序啟動！謝龍介喊：讓民意當真正的裁判

立法院藍白團聯合提案彈劾總統賴清德，今（26日）院會交付全院委員會審查，經院會表決結果，60位贊成、51位反對，提案通過。國民黨立委謝龍介呼籲賴清德懸崖勒馬，並指民主不能讓任何人凌駕在憲法之上，就算是總統、行政院長都一樣，立法院也將邀賴清德說明，「讓民意當真正的裁判！」

謝龍介。（圖／中天新聞）

立法院今天院會針對彈劾賴清德案進行表決，結果顯示，60位贊成、51位反對，賴清德彈劾案提案通過。

賴清德。（圖／中天新聞）

「今天，立法院正式通過對賴清德總統的彈劾案！」謝龍介表示，藍白以沉重的心情通過這個案子，就是因為行政院卓榮泰院長、賴清德總統對憲法的不遵守、對立法院民意的不尊重，我們藍白才會提出這次彈劾案。民主不能讓任何人凌駕在憲法之上，儘管你是總統、行政院長都一樣。

立法院院會通過彈劾賴清德提案。（圖／中天新聞）

謝龍介強調，這次的彈劾案，不是為了藍綠政治攻防，而是為了讓憲政走回正軌。立法院將在明年1月21、22日召開審查會，將邀請賴總統以被彈劾人的身分，赴立院說明，讓賴總統能真正受民意檢視，「向總統真正的頭家說清楚、講明白，讓民意當真正的裁判！」

