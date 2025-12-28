賴清德彰化定調 籲鄉親支持陳素月接班王惠美

賴清德總統於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、參香祈福。（馮惠宜攝）

賴清德總統於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、參香祈福。（馮惠宜攝）

賴清德總統於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福。（馮惠宜攝）

賴清德總統於28日前往彰化縣溪湖鎮永安宮、福安宮參香祈福，並在永安宮媽祖前正式為民進黨下屆彰化縣長提名人選定調。賴總統強調，黨內「類初選」已正式翻篇，他感謝4位參選者的承擔，並讚許其他三位競爭者皆已公開支持出線的立委陳素月；他現場更向媽祖與彰化鄉親請託，期盼大家全力支持陳素月，「接班王惠美縣長的工作」。

民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召陳素月出戰2026彰化縣長。先前消息傳出後，前彰化市長邱建富一度大動作申請複查，並質疑選對會「到底在急什麼？」，引發外界關注。

廣告 廣告

賴總統28日的祈福行程中，民進黨祕書長徐國勇、現任彰化縣長王惠美，以及國民黨下屆縣長呼聲最高的立委謝衣鳳皆共同出席。綠營方面，除陳素月外，立委黃秀芳、前市長邱建富及彰化市長林世賢也全員到齊。

在總統抵達前，邱建富受訪時態度明顯轉向，強調祕書長徐國勇非常有誠意，在雙方充分溝通並釐清疑慮後，他已轉為全力支持，並重申「贏回彰化」是共同目標。

隨後賴總統致詞時先提到27日深夜發生的地震，感念媽祖保佑讓各地並無重大災情，並祈求台灣國泰民安。話鋒一轉，他提到現任縣長王惠美將於12月25日完成8年任期的階段性任務，肯定王縣長過去8年的辛勞。

賴總統也說，針對2026年彰化縣長布局，國民黨還沒初選，民進黨提早一些，選對會已拍板陳素月出戰，他特別感謝參與「類初選」的4位人選：陳素月、黃秀芳、邱建富與林世賢，讚許他們過去的表現獲得縣民肯定。

他特別引述立委黃秀芳的話指出，「彰化縣長初選這頁已經過去、已經翻篇」，稱許其他3位競爭對手在陳素月出線後，馬上表態支持的民主風度。他特別提到林世賢市長是首位獲審計部認定清廉的鄉鎮市長，還點名，邱建富也已承諾站在第一線全力支持，展現黨內團結。

賴總統在現場也說，他今天很期待向媽祖祈福，除希望台灣國泰民安，也正式向媽祖及彰化鄉親請託，要求大家大力支持陳素月，讓她能「接班王惠美縣長的工作」。

【看原文連結】